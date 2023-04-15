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大陸男來港嫖妓保險套破洞 憂染愛滋急診室求醫1要求嚇呆醫生

香港01／ 撰文：布萊恩
有香港急症室醫生分享「奇葩」求診例子，一名大陸男子來港「尋歡」嫖妓，卻發現安全套「破洞」，擔心感染愛滋病（HIV）於是求診。路透社
有香港急症室醫生分享「奇葩」求診例子，一名大陸男子來港「尋歡」嫖妓，卻發現安全套「破洞」，擔心感染愛滋病（HIV）於是求診。路透社

性病風險絕不容忽視！有香港急症室醫生分享「奇葩」求診例子，一名大陸男子來港「尋歡」嫖妓，卻發現安全套「破洞」，擔心感染愛滋病（HIV）於是求診，然而得悉減低感染風險藥費達2萬元時即「打退堂鼓」，明言「我要博一博，不吃藥，不檢驗」，而他最後一個問題更令醫生嚇到無語 ── 「我還需要給診療費用嗎？」

事件引來網友熱議，有人笑言「一路看，一路好有畫面」、「用條命去賭，還有點救」，也有人疑惑，「點解啲人成日覺得睇醫生唔使錢」。

香港急症室醫生「長頸鹿醫生」早前於Facebook分享該宗奇趣求診個案，一名大陸男子因尋歡時保險套「破洞」，擔心對方「不乾淨」讓自己感染性病，於是求診，「我『那個（保險套）』破了的時間大約1、2分鐘我就已經發現了，感染的機會是否很低？」。

由於要轉換普通話，雙方溝通有些費時，而「長頸鹿醫生」細心解釋，類似情況有機會染上「乙型肝炎（hep B）」、「丙型肝炎（hep C）」、「愛滋病（HIV）」、「梅毒」、「淋病」，「支原體感染」等，強調雖然機率低，但並非「零機會」，「只要安全措施妥當，就已經有機會感染。再講，就算無戴都也不是100%安全啦」。

男子追問感染機率實際數字，以及香港愛滋病患者人數，又問「當我頭先中咗HIV，係咪而家驗就驗到？」、「我淨係驚會中HIV，係咪有啲藥可以食去預防？」、「藥費幾多錢？」等。「長頸鹿醫生」則重申感染機率「唔係零」，而預防藥物要盡快食療效才最好，藥費1萬多元至2萬元，「高危性行為後即刻食，預防率都好高，接近100%。3個月之後驗到有先再食就已經太遲」。

得悉藥費逾萬元，男子不斷問愛滋病症狀及風險，「長頸鹿醫生」無奈重複，「機會低還低，老定還老定，風險唔係零，唔係零，風險唔係零，唔係零」。討論無果，男子最後決定「博一博，唔食藥，唔驗喇」，並問「我還需要畀診金嗎？」，讓「長頸鹿醫生」嚇到無語，心想「作為醫護我哋唔會做道德審判，你尋歡有無畀錢我就唔知，不過……而家尋完知，唔會反而唔使畀下話？」。

帖文引來網友熱議，「診金和藥費，不是都分開，有拿藥，都要付費用 」、「用條命去賭，唔知點救」、「原來咁都可以去急症室睇，真係千奇百怪！」、「一路看，一路好有畫面」、「又要威又要戴頭盔」、「點解啲人成日覺得睇醫生唔使錢」。

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文章授權轉載自《香港01》

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