裸男飛簷走壁逃走影片瘋傳！屁股落地網友猜「捉姦」 真相是...

到底發生何事，才會逼一個男人全裸跳下屋簷逃生？今午（14日）香港網路瘋傳1段裸男由屋簷跳落地的驚險影片，見到一名全身赤裸，只穿鞋子的男子從1樓屋簷跳落地面「逃生」，還要失去平衡屁股落地，有路人被嚇到大叫，裸男見有人即拔腿就跑。片段引起熱議，許多網友估計男子是被捉姦或是正在逃走的嫖客，甚至推斷事發地點為香港土瓜灣。

翻查網上資料，影片上月20日已在網上流傳，事發地點相信為澳門，有網友指裸男跳屋簷位置是澳門黃金商場旁邊。

今日網上瘋傳裸男跳屋簷影片，全長只有6秒。影片可見，左邊大廈1樓有窗戶打開，裏面有人移動，裸男疑在該窗戶走出，當時他在屋簷邊緣抓住1條管子，借力使力一躍落下地面，畫面雖然不清晰，但看來裸男有穿着鞋子。他雙腳落地一瞬失平衡，身體向後跌屁股落地，驚動到路人回頭觀看，有名大媽被嚇到後退，影片中有女子大叫「嘩，是誰跳下來」，裸男起身拔腿就跑，片段隨即完結。

由於影片有人說廣東話，加上建築物和香港相似，許多網友認為發生在香港，甚至估計地點是土瓜灣。網友紛紛猜想原因，而社交網站流傳的影片更有文字寫着「女子老公突然返家」，令人懷疑男子是被人捉姦，所以慌亡爬窗逃走；不過也有人估計是有嫖客遇着查牌或其他原因而亡命逃離現場。事件成為網上熱話，不少人留言討論，「好慘，這種影片被人放上網」、「可以不穿內褲…但口罩一定要帶」，又好奇他為何只有穿鞋，「還有穿鞋」、「沒穿衣服褲子，比較沒風阻」。

翻查網上資料，影片在上月已在網上流傳，同一段影片較清晰版本在3月20日由微博帳戶「香港自由行加加」上載，指事件其實發生在澳門街頭，並標籤「真實的澳門」，但未能清楚指出具體事發地點。當時已有許多網友推斷他是被捉姦逃生，「鞋襪倒是穿的整齊」、「身經百戰，身手練出來了」，又形容這是「未來戰士」造型。

事實上，facebook亦有網友提出事發地點不在香港，該處為澳門黃金商場旁邊，懷疑裸男是警員捉嫖客時逃走的人，參考Google街景，事發建築物的外觀的確和澳門黃金商場周邊類似。

裸男一躍而下，原本雙腳碰地但失平衡屁股著地。（影片截圖）

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文章授權轉載自《香港01》