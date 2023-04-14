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公司年會抽到驚喜大獎！男爽中「365天有薪假」 全場狂勸折現

聯合新聞網／ 綜合報導
男子抽中「365天帶薪假期」的大獎。圖擷自微博
男子抽中「365天帶薪假期」的大獎。圖擷自微博

大部分公司行號都會舉辦尾牙春酒，其中「抽獎活動」往往是現場員工最期待的環節。中國大陸廣東深圳市，竟有一名管理階級的男員工抽中「365天帶薪假期」大獎，但好消息曝光後，不少網友紛紛狂勸他折現，「你帶薪休一年，工作絕對沒了」。

根據陸媒報導，廣東深圳一間公司已經三年沒有舉辦年會，這次為了緩解員工的工作壓力，與老闆商量後，決定在年會設計一個抽獎環節，而且最大驚喜就是「365天帶薪假期」。

沒想到，最後居然被一名管理階級的男同事抽中，老闆當場也傻眼了，以為不會有員工真的抽中。不過，該獎項仍然是被許可的，後續會和該幸運員工商議，究竟「365天帶薪假期」的大獎是要休假還是折現。

影片曝光後，不少網友紛紛建議當事人，「折現好，要不然老闆會發現公司有你沒你都一樣」、「肯定折現，休一年回來，崗位就不是你的了」、「除非工作腳本是死程序，否則每天都在更新，一年之後早就被淘汰了」、「別休一年，這是憑實力讓自己被炒魷魚」、「折現就對了，你帶薪休一年，工作絕對沒了」。

也有網友提到，「可以折現11個月，然後休假1個月」、「我覺得每個月帶薪休3天，一年36天差不多了，剩下的折現吧」、「選擇帶薪休假，先出去玩一年，一年後重新跳槽找工作，到時候薪水更高」、「折現一半，休假一半，先玩半年再說」、「分批次休假不好嗎？一個月休一星期就好」。

廣東 深圳 尾牙 春酒

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