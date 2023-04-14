陸網紅曝丈夫外遇鹹濕對話 小姑護航「弟弟還小得吃奶」

大陸網紅果果今年1月與交往多年的男友王龍結婚，當時果果被譽為「黎族最美新娘」，想不到短短2個月就爆出男方出軌，果果貼出王龍與小三的鹹濕對話，王龍說「做完吃著奶入睡好不好」、「喜歡舔妳乳頭」等，王龍的姊姊甚至反嗆果果「我弟弟還小需要吃奶呢」。

根據網易新聞報導指出，果果近日公開王龍與小三的對話紀錄，截圖可見王龍告訴小三「要跪在我面前的漢族女人，叫爸爸」、「做完吃著妳的奶睡好不好」、「會舔妳耳朵、舔妳舌頭、鼻子、嘴巴」、「舔是到不了窒息，操會」、「可以一夫多妻」，小三問他「我好看還是你老婆好看？」他則回答，「她是少數民族的美，妳是漢族的美」。

果果公布兩人鹹濕對話後，王龍向她求情要求刪文，王龍說「看在我們在一起三年的份上刪掉好嗎？你真的要讓我死嗎？我求你了，你毀了我的人生，你確實是我認識的女朋友裡面最好的，我不後悔跟你結婚，即使你把我毀了，我本來什麼都不怕只怕失去你，現在更是什麼都不怕了，愛妳是真的，現在恨妳入骨也是真的」。

果果也發文表示，「我公開這件事，王龍說我毀了他、恨我入骨，他姊說我借刀殺人，她弟弟罪不至此，小三說讓我理解她、原諒她，他們是無辜的，兩個人聊成這樣是無辜的，究竟要怎麼樣才是有罪，你們沒有錯，是我讓老公出軌了，是我讓小三得逞了，是我讓他姐傷心了，請讓我消失吧」。