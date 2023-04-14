殘忍！家長製毒餌殺鄰居13隻狗 只因孩子被嚇倒 2原因避過刑責

在區內毒狗後仍能全身而退！四川有小區的住戶因為自己的孩子被未拴狗繩的狗嚇倒，他心生怨恨下，竟網購硝氯酚及火腿腸製作毒餌，在區內的草叢四撒，在數天之內導致13隻寵物犬死亡。警方拘捕疑犯後，雖想控以嫌尋釁滋事罪，但檢方認為證據不足，因為當中只3隻狗體內殘留硝氯酚，而且也無漢鑒定狗隻價值，故放棄提告。涉案住戶事後搬走，但一眾狗主仍未放棄，希望民事索償及尋求刑事自訴。然而，許多大陸網民竟認為有狗主在區內放狗不拴繩才是出事主因，甚至對狗主們惡言相向。

大陸媒體報道，事發於2020年4月，四川成都中和有小區幾天內有13隻狗死亡，全部有相同徵狀。警方調查發現案件是區內徐姓住戶所為，他不滿自己的孩子被沒拴上狗繩的寵物犬嚇倒，上網找資料調查後，發現硝氯酚可以毒死狗隻，而硝氯酚是治療動物肝吸蟲的藥物，貓狗過量服用會中毒。他網購了硝氯酚及火腿腸，再將硝氯酚塞入火腿內，製成毒餌，四撒在區內草叢，當有寵物犬經過時，就有機會吃下毒餌。

區內短短幾天就有13隻狗死亡。其中1名受害狗主指，區內住戶當中有不少人養狗，的確有人投訴過養狗問題，但從沒想過有人落毒。事發當晚她媽媽帶了2隻狗去散步，狗狗愛到草叢玩，結果吃到了毒火腿腸。初時她以為狗狗精神不好，之後出現嘔吐，送院也沒即時診斷出中毒，之後區內陸續有鄰居的狗突然死亡，他才察覺有異，發現狗狗是中毒，翻查閉路電視片段，拍到徐某某投毒經過。

警方以嫌尋釁滋事罪拘捕徐男，但檢察院認為事實不清、證據不足，又發還公安機關二次調查，其後高新中檢察院此認為警方證據不足。內媒指，檢方認為死亡的13隻寵物犬中，只有3隻體內提取到硝氯酚，能證明和徐男投毒有因果關係。而相關入罪準則，是「任意損毀、佔用公私財物價值2,000元以上」。檢方未收到寵物犬的有效價值鑒定，狗主提供購買紀錄也不行，因為狗隻已死，而有關機構只能鑒定活體。

受害狗主稱，檢方今年1月決定不作起訴後，他們仍無法接受愛犬被毒死，人狗有感情，而且救狗也花費不少醫藥費。雖然徐某已搬走，但他們數人已聘請律師，決定另作民事索償及申請刑事自訴。

雖有大陸網民認為投放毒餌行為瘋狂，除了寵物，萬一有小孩拿來吃後果也很嚴重，但為數眾多網民斥責有狗主不用狗繩問題更大，認為人多住宅區不應養狗，狗主拖好犬隻就不會吃到毒餌等。

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文章授權轉載自《香港01》