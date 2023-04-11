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傳「海王」女教師同時交往48位男家長 情人節收90萬紅包

香港01／ 撰文：許祺安
網傳涉事女教師照片。圖/取自搜狐
網傳涉事女教師照片。圖/取自搜狐

綜合陸媒消息，2月27日，有網友在大陸社群軟體爆料稱，廣東廣州疑現「最強女海王」教師，半年時間內同時與48位男家長發展為秘密情人，情人節當天更收到男家長們的紅包，金額高達20萬人民幣（約近90萬元台幣）。

網傳消息，該女教師在6個月左右的時間內，和班級內48名學生的男家長發展不正當關係，更在情人節當日收到共計金額高達20萬元人民幣的紅包，平均每位男家長發出4000元人民幣左右（約1.8萬元台幣）的紅包。

消息在網絡流傳後引發關注討論，有網友表示：「一個節日收入20萬（人民幣），年入百萬不是夢。」亦有網友表示：「48位，真要爭分奪秒每日每夜的工作」、「女版時間管理大師」、「這經濟頭腦，目標準，下手狠」、「教育為本，育人為本，如果教師本身都沒有師德，那麼談何育人？」

網傳涉事女教師照片。圖/取自網易
網傳涉事女教師照片。圖/取自網易

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文章授權轉載自《香港01》

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