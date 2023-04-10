快訊

破紀錄...單日偵獲共機91架次擾台 逾越中線54架次

高雄總舖師娶媳婦！世紀辦桌風光落幕 美女新娘身分曝光

特斯拉自撞新店分隔島 駕駛是「知名設計師」傷重不治

銀行定存8500萬 五年後領出「只剩150元」他知道真相後崩潰

香港01／ 撰文：布萊恩
大陸一名劉姓男子於銀行存入1,900萬人民幣（約新台幣8500萬）定期存款，5年後到銀行想把存款取出，卻被告知銀行卡存款只剩34人民幣（約新台幣150元）。情境示意圖。圖／Ingimage
大陸一名劉姓男子於銀行存入1,900萬人民幣（約新台幣8500萬）定期存款，5年後到銀行想把存款取出，卻被告知銀行卡存款只剩34人民幣（約新台幣150元）。情境示意圖。圖／Ingimage

錢放在銀行卻「大縮水」？大陸一名劉姓男子於銀行存入1,900萬人民幣（約新台幣8500萬）定期存款，5年後到銀行想把存款取出，卻被告知銀行卡存款只剩34人民幣（約新台幣150元）。大感震驚的劉男向職員查詢，職員卻說「與銀行沒有關係」，氣得劉男要與銀行「爭取到底」，結果卻發現崩潰真相，原來是其在銀行擔任客戶經理的小舅，透過姐姐（劉男妻子）取得帳戶密碼，把1,900萬人民幣用作投資，最終差不多輸光。

綜合大陸媒體報導，劉男5年前於銀行存款1,900萬人民幣，用5年定期。由於劉男長期在外國工作，他5年後回國到銀行想取出存款，沒想到職員竟告訴他銀行卡只剩下34人民幣。震驚的劉男追問職員存款減少原因，職員只重複「這和我們銀行沒有關係」，令他「氣炸」怒吼「什麼沒有關係！我本人存的錢，我本人沒有動過，為什麼現在錢沒有了？你們一句沒有關係就可以把我打發了？」

劉男於是要求查看銀行卡過去5年交易紀錄，竟列出了密密麻麻的帳單，顯示存款以每筆萬元為單位轉帳、購買理財產品及股票，總共有幾百單交易。銀行職員則強調，每宗交易都合法合規，是開戶者個人行為，與銀行沒有關係。劉男不滿，決心要與銀行「幹到底」，並報警處理，終發現存款減少原因。

警方調查發現，劉男的銀行卡是用其妻子身份證辦理，而劉男小舅剛好在他存款銀行擔任客戶經理，於是小舅利用姐姐（劉男妻子）取得劉男帳戶及密碼，把裡面1,900萬人民幣用作投資，然而因投資眼光差，幾乎輸光了存款。

知道真相的劉男與小舅對質，沒想到被對方揶揄「姐夫你到底想怎麼樣？你難道讓我賠你這筆錢嗎？你是我親姐夫啊」。不滿被道德綁架的劉男憤而提告，法院最終判小舅罰款10萬人民幣（約新台幣44萬），並要賠償劉男1,900萬人民幣（約新台幣8500萬）。

事件引來網友熱議，「看開頭以為是銀行職員的問題，看到中間以為是他老婆的問題，看完一分析，這不就是自己的問題嗎？」、「這就真的跟銀行無關了，帳戶是妻子的名子，在妻子的許可下領出，銀行沒責任」。

翻查資料，事件早於2022年7月已有報導，至近日被網友翻炒再度廣傳。

延伸閱讀：

烏克蘭美女半裸體驗「抓鳳筋」按摩　爽喊做一次回不去：快不行惹

老婦15年存$130萬　銀行領錢竟「餘額變0」倒欠$14萬　悉真相崩潰

文章授權轉載自《香港01》

定存 老婆

延伸閱讀

收愈多愈賠本？ 有日本雜貨店拒收1日圓硬幣

「40歲存款拿不出1千萬」很丟臉？鄉民一聽搖頭笑了：傻子才存現金

一家存款見底「公婆卻常出國玩」 她一問才知老公偷送錢沒講

全家反對！公公退休兩棟房收租 一原因讓他「堅持跑外送」

相關新聞

銀行定存8500萬 五年後領出「只剩150元」他知道真相後崩潰

錢放在銀行卻「大縮水」？大陸一名劉姓男子於銀行存入1,900萬人民幣（約新台幣8500萬）定期存款，5年後到銀行想把存款取出，卻被告知銀行卡存款只剩34人民幣（約新台幣150元）...

這間公廁要求空瓶換門票 遭遊客批不人性

日前有遊客發視頻稱想使用四川甘孜州折多山上的公廁，必須撿一個空礦泉水瓶兌換門票才能進去，吐槽「人有三急，這樣太不人性化」...

為「捉內奸」查員工手機…她拒絕馬上被炒 網一語道破：不想給資遣費？

這是炒人不賠錢的借口嗎？湖北武漢有醫療科技公司早前以「捉內奸」為由，開會時要求檢查所有員工手機，所有人被迫配合，且翌日又要再查。林女士認為無理而拒絕交出手機供檢查，竟被公司斷定是「內奸」，即時解僱兼拒絕賠償，還在炒人的通知書上，指她不符合職位要求。

四川樂山餐廳恐龍足跡 億年前蜥腳類恐龍留下的

「民眾在四川樂山一餐廳用餐時驚見恐龍足跡」事件去年曝光後引發數百家國內外媒體關注，如今有了後續。包括中國地質大學（北京）...

嚇！女兒房內徹夜傳蛙叫聲 媽掀被驚見大牛蛙崩潰

小孩子對動物充滿好奇，甚麼都想當寵物來養，但這次也太誇張了吧？大陸傳傳片段，指河南1名女童悄悄將不知哪來的牛蛙藏到被窩中，打算與牠同眠，詎料女童母親聽到房中整夜傳來洪亮蛙叫聲，出於好奇入內查看，當掀起被子見到碩大的牛蛙時，傳媒更形容她嚇到「血升飆升」！

嫌小孩太吵？廣東大媽為打牌竟把孩子塞入櫈子下 任憑他哭喊

日前一段影片引發內地輿論熱議。廣東英德有民眾在街頭拍下，四名大媽聚在路邊的桌子打牌，但其中一個大媽坐的凳子下，竟塞著一個小孩，小孩因為蜷縮在凳子裏不舒服，不斷地在大哭，但大媽們就像聽不見般繼續著牌局，

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦