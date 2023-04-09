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為「捉內奸」查員工手機…她拒絕馬上被炒 網一語道破：不想給資遣費？

香港01／ 李納德
湖北武漢有醫療科技公司早前以「捉內奸」為由，開會時要求檢查所有員工手機，一網友認為無理而拒絕交出手機供檢查，竟被公司斷定是「內奸」，即時解僱兼拒絕賠償。情境示意圖。圖／Ingimage
湖北武漢有醫療科技公司早前以「捉內奸」為由，開會時要求檢查所有員工手機，一網友認為無理而拒絕交出手機供檢查，竟被公司斷定是「內奸」，即時解僱兼拒絕賠償。情境示意圖。圖／Ingimage

這是炒人不賠錢的借口嗎？湖北武漢有醫療科技公司早前以「捉內奸」為由，開會時要求檢查所有員工手機，所有人被迫配合，且翌日又要再查。林女士認為無理而拒絕交出手機供檢查，竟被公司斷定是「內奸」，即時解僱兼拒絕賠償，還在炒人的通知書上，指她不符合職位要求。有內地律師指，該公司可能已違法。網友質疑所謂捉內奸只是公司炒人招數，「其實就是想辭退人，又不想給錢」。

陸媒報導，內地有女子離奇被指控洩露公司機密，要求查閱手機，「不讓查就辭退」。事主林女士在湖北武漢一間醫療科技公司工作，3月9日，公司在例行會議上突然提出要「找內奸」，因為有人洩露了公司組織架構及人員訊息，要求查閱員工手機，同事們迫於無奈接受檢查。

翌日公司再要求查手機，這次林女士拒絕，公司竟然就這樣斷定她是「內奸」，即時解僱之餘，還拒絕賠償。林女士向陸媒《工人日報》爆料，指公司發出的辭退通知書上，寫她「嚴重違反公司規章制度及嚴重失職」，認為她沒達到職位要求，故解僱時無需支付勞動補償金。

另外，公司還扣起了她2月1日至3月8日的績效工資拒絕發放，將她趕出辦公室時，還強行檢查其袋子。她強調自己2021年入職以來，從未違反過公司的違章制度，正申請勞資仲裁。

大陸律師熊星星認為，公司檢查員工手機微信聊天紀錄，侵犯了勞動者個人信息權、私隱權、人格尊嚴等，甚至侵犯了第三者私隱，據《民法》第1032條，自然人有私隱權，任何組織或個人不得以刺探、侵擾、洩露、公開等方式侵害他人隱私權益。無論林女士績效如何，都無權檢查其背包及扣起績效工資。

熊續稱，倘公司無證據證明其主張（林女士是內奸）的重大過失和泄密，只因林女士不配合查手機就辭退，屬違法解除勞動合同，需付賠償金。人事單位未經同意就收集員工微信紀錄，也不被視作法律證據。

網友揶揄這間公司是否沒有法務部門，「如果辭退後內鬼還在公司，該怎麼辦呢？」、「全公司基本都放棄權了，就1個人遵守法律保護權利，卻被違法辭退了」。

不少人認為這只是公司炒人招數，有時招聘請來太多人都會這樣，「很多公司都會出現這情況，繁榮時招人用力過猛，蕭條時期只能靠非戰鬥性減員了。看手機是幌子，若洩密早刪了。這麼弄可以看下忠誠度，配合的留下」。

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文章授權轉載自《香港01》

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