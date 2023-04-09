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嚇！女兒房內徹夜傳蛙叫聲 媽掀被驚見大牛蛙崩潰

香港01／ 撰文／夏洛特
河南1名母親發現女兒在被窩私藏大牛蛙，甚至細心地為牠蓋被、與牠同眠。（微博影片截圖）
河南1名母親發現女兒在被窩私藏大牛蛙，甚至細心地為牠蓋被、與牠同眠。（微博影片截圖）

小孩子對動物充滿好奇，甚麼都想當寵物來養，但這次也太誇張了吧？大陸傳傳片段，指河南1名女童悄悄將不知哪來的牛蛙藏到被窩中，打算與牠同眠，詎料女童母親聽到房中整夜傳來洪亮蛙叫聲，出於好奇入內查看，當掀起被子見到碩大的牛蛙時，傳媒更形容她嚇到「血升飆升」！而女兒被媽媽的舉動弄聲後，竟揉揉眼睛，動作自然地把牛蛙抱入懷中，還想繼續與牠同眠。影片令網民超震驚，又提警告小心牛蛙有寄生蟲，「青蛙寄生蟲非常多，嚇死人」、「孩子眼瞎了，會進寄生蟲的」。

綜合大陸媒體報道，3月31日晚上，河南1名母親發覺家中整夜傳來青蛙鳴叫聲，循聲搜索到女兒房中，相信正是聲音源頭。母親開門查看，女兒正在熟睡，她好奇下走到床前，發現蛙叫聲愈發清晰，於是伸手掀開被單，竟見到1隻亮黑渾圓的大牛蛙趴在女兒身邊，即時被嚇呆。從影片可見，牛蛙身下還被細心地墊了幾張紙巾，原來女兒悄悄將牛蛙藏到被窩中，又細心地為牠蓋被，與牠同眠。

女童被動靜媽媽的弄醒，掙扎着爬起來，然後一把將牛蛙抱在懷中，想倒頭繼續睡，而牛蛙掙扎着跳開。女童愛惜地摸了摸牛蛙背部，又揉了揉惺忪的眼睛，然後將牛蛙放回用紙巾疊成的小床墊上，最後悠然自得地為自己及牛蛙蓋好被子繼續睡。

影片曝光後，引起大量網民關注，不少人表示震驚，「真的假的，我看到這東西會瘋掉」、「這玩意要是在我床上，我連床都得扔」、「摸起來會不會黏呼呼濕溜溜」、「剛掀開我還以為是個玩具，結果動了，居然是活的」。也有人擔心牛蛙身上有寄生蟲，「青蛙寄生蟲非常多，嚇死人」、「怎麼還揉眼睛，真不怕寄生蟲啊？」。

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文章授權轉載自《香港01》

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