快訊

珍惜現在每一刻 戴資穎曝「還能打也不打」只拚到這時間點

「別像狗一樣亂叫」對槓抗議民眾互罵狗 林為洲再嗆：當我塑膠

「囝仔昌」乾外甥中彈遭丟包醫院不治 警逮3嫌起出手槍1把

嫌小孩太吵？廣東大媽為打牌竟把孩子塞入櫈子下 任憑他哭喊

香港01／ 撰文：許祺安
小孩被大媽塞在凳子下面，手腳無法伸展。(極目新聞)
小孩被大媽塞在凳子下面，手腳無法伸展。(極目新聞)

日前一段影片引發內地輿論熱議。廣東英德有民眾在街頭拍下，四名大媽聚在路邊的桌子打牌，但其中一個大媽坐的凳子下，竟塞著一個小孩，小孩因為蜷縮在凳子裏不舒服，不斷地在大哭，但大媽們就像聽不見般繼續著牌局，其他路人都看傻了。

事件也引起當地婦聯的關注，婦聯表示，近日將實地探訪，調查此事。

拍攝影片民眾指出，該條街道上常會聚集許多大媽湊一起打牌。他質疑，凳子下的空間很狹小，「不知道是不是怕孩子亂跑，才將他塞在裏頭」。

該民眾表示，自己十分心疼那個小孩，「聽到孩子的哭聲，就應該知道孩子不舒服了，好歹該哄哄他，而不是放著他不管」。但該 民眾也表示，因為自己不認識那些打牌的大媽，不好上前制止，最後決定拍下影片傳到網絡，「希望孩子們的父母如果有看到，不要再讓這種事情發生。」

事件引發許多網民關注，質疑是虐待小孩。4月6日，當地婦聯相關人士回應稱，近兩日內當地都在下雨，所以並未看到在戶外打牌的人群，推測影片應該是前一段時發生的事。該人士透露，近幾日將派人實地走訪，調查此事。

網友留言回應表示「就算一隻狗一隻貓也不能這樣對待吧」、「很討厭帶著孩子打牌，帶孩子就好好帶孩子」、「我也是超討厭打牌的人，走火入魔一樣，可以打到天昏地暗，我婆婆就是這樣」、「孩子的媽媽看見了啥感受，多心疼多屈辱？ 這個長輩不想帶就直接說，讓孩子父母自己解決誰帶的問題」、「我媽的牌友就住我家樓下，每次去打牌就把兩個小孩鎖家裡，一個2歲多 一個4歲，後來我媽就再也不和那個婆婆一起打牌了，真是無語」。

延伸閱讀：

上海老太地鐵求讓座被拒　大鬧對方｢沒修養｣　女子駁：我是孕婦！

5歲雙胞胎吵架戲精上身抖音爆紅　事後「不誠懇道歉」讓全網笑翻

文章授權轉載自《香港01》

婆婆 父母 廣東 讓座

相關新聞

嫌小孩太吵？廣東大媽為打牌竟把孩子塞入櫈子下 任憑他哭喊

日前一段影片引發內地輿論熱議。廣東英德有民眾在街頭拍下，四名大媽聚在路邊的桌子打牌，但其中一個大媽坐的凳子下，竟塞著一個小孩，小孩因為蜷縮在凳子裏不舒服，不斷地在大哭，但大媽們就像聽不見般繼續著牌局，

陸徐州「8孩鐵鍊女」近況曝！長子：已叫得出我名字

江蘇徐州「8孩鐵鍊女案」日前一審宣判，「鐵鏈女」丈夫董志民被法院判虐待及非法拘禁罪名成立，處有期徒刑9年。另外5人因拐賣...

闖大陸桌球國手樊振東酒店房間 瘋狂女粉絲1行為震驚陸網：毀三觀

大陸桌球國手樊振東6日晚間在微博發表一則聲明稱，一名女子通過多日跟蹤後，確定他下榻的酒店房間號，通過酒店前檯取得其房卡，...

她大義滅親舉報父親受賄1900萬 網揪細節「情節急轉」

陝西省寶雞市一女子日前在抖音發布短視頻，實名舉報寶雞市養生協會曹姓主席，向自己父親、原寶雞市保障房公司董事長頓小建行賄1...

網紅直播中「親父闖入討1千萬」 狂罵：給錢不然妳滾出家門

大陸網紅韓婧格擁有大批粉絲追蹤，日前開直播時她的爸爸突然闖入房間，並要求她支付弟弟的結婚聘金共50萬人民幣（約新台幣221萬元），另外還要求她將賓士車過戶給自己，或是拿出200萬人民幣（約新台幣886萬元），否則就滾出家門，兩人吵架時間長達6分鐘，場面相當火爆。

湖南男2次用電筒嚇死千隻雞 賠償6萬元判刑6個月 網友熱議心疼小雞

「人嚇人，嚇死人」但聽說過雞被嚇死嗎？近日，湖南衡陽縣法院公開宣判一起故意毀壞財務案件，當地一名男子因嚇死1100隻雞而獲刑6個月。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦