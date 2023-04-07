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湖南男2次用電筒嚇死千隻雞 賠償6萬元判刑6個月 網友熱議心疼小雞

香港01／ 撰文：鄭寧
湖南衡陽縣法院公開宣判當地一名男子因嚇死1100隻雞而獲刑6個月。 （視覺中國）
湖南衡陽縣法院公開宣判當地一名男子因嚇死1100隻雞而獲刑6個月。 （視覺中國）

「人嚇人，嚇死人」但聽說過雞被嚇死嗎？近日，湖南衡陽縣法院公開宣判一起故意毀壞財務案件，當地一名男子因嚇死1100隻雞而獲刑6個月。

據法院公開資料顯示，被告人谷某因砍了養雞場主鐘某的樹，二人發生衝突。因對鐘某心生怨恨為打擊報復，谷某趁夜色偷偷潛入鐘某的養雞場，在雞棚門口用手電筒照射雞群，導致雞群在受到驚嚇後，四處亂飛，聚集到角落，460隻雞因互相擠壓、踩踏而死亡。為此，谷某賠償鐘某3000元(約13,319元台幣)。

但谷某對鐘某的不滿也越發強烈，又以同樣的方式「嚇死」鐘某雞場內的640隻雞。經價格認證中心認定，兩次死亡的雞總價值達到13840元（約61,448元台幣）。

法院審理認為，被告人谷某為洩私憤，造成他人損失的行為，已構成故意毀壞財物罪。明知照射雞群會導致雞群死亡，造成被害人損失上萬，因數額較大，依法應追究其刑事責任。最終法院依法判決，被告人谷某犯故意毀壞財物罪，判處有期徒刑六個月，緩刑一年。

網民評論摘錄▼

小雞做錯了什麼，你為什麼要嚇小雞們」

「原來雞會被手電筒嚇死」

「不知道谷先生晚上會不會夢到1000多隻」

「兩家有仇，就嚇死別人家的雞。那麼多雞死得冤枉。」

「砍了人家樹，嚇死人家雞，這下好了，進去了，你說你欠不欠！」

「報復心這麼強還緩刑，如果這期間又搞事，真的可以嗎​」

小學數學題：那麼請問一隻雞多少錢？」

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文章授權轉載自《香港01》

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