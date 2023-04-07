湖南男2次用電筒嚇死千隻雞 賠償6萬元判刑6個月 網友熱議心疼小雞

「人嚇人，嚇死人」但聽說過雞被嚇死嗎？近日，湖南衡陽縣法院公開宣判一起故意毀壞財務案件，當地一名男子因嚇死1100隻雞而獲刑6個月。

據法院公開資料顯示，被告人谷某因砍了養雞場主鐘某的樹，二人發生衝突。因對鐘某心生怨恨為打擊報復，谷某趁夜色偷偷潛入鐘某的養雞場，在雞棚門口用手電筒照射雞群，導致雞群在受到驚嚇後，四處亂飛，聚集到角落，460隻雞因互相擠壓、踩踏而死亡。為此，谷某賠償鐘某3000元(約13,319元台幣)。

但谷某對鐘某的不滿也越發強烈，又以同樣的方式「嚇死」鐘某雞場內的640隻雞。經價格認證中心認定，兩次死亡的雞總價值達到13840元（約61,448元台幣）。

法院審理認為，被告人谷某為洩私憤，造成他人損失的行為，已構成故意毀壞財物罪。明知照射雞群會導致雞群死亡，造成被害人損失上萬，因數額較大，依法應追究其刑事責任。最終法院依法判決，被告人谷某犯故意毀壞財物罪，判處有期徒刑六個月，緩刑一年。

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文章授權轉載自《香港01》