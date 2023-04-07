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大陸男童咬指甲成癮！父母帶去求醫都無用 最後竟用這招成功解決

香港01／ 撰文：桃樂斯
大陸有男童長時間咬指甲，父母無奈之下帶他去做美甲。（微博影片截圖）
大陸有男童長時間咬指甲，父母無奈之下帶他去做美甲。（微博影片截圖）

咬指甲可能會上癮！近日大陸有男童因為長時間咬指甲，父母用盡辦法阻止，甚至看醫生都無用，無奈下想出「妙計」帶他去做美甲。男童父親表示做美甲3星期後，兒子咬指甲次數減少，暫時會繼續採用這「療法」。不少網民分享同樣經歷，表示做美甲後，的確逐漸戒掉咬指甲習慣，但亦有人認為這沒有解決根本問題。有醫生提醒，孩子不能控制咬指甲也許是強迫症症狀之一，或者在表達不安和焦慮情緒，籲家長正視箇中原因。

大陸媒體報道，北京有名10歲男童持續咬手指甲長達1年多，父母剛開始沒多注意，後來查資料才得悉是壞習慣，試過為他塗上苦甲水、檢查身體及看心理醫生，可惜通通沒用，迫不得已只好帶他尋找美甲師幫助。

男童父親陳先生稱，先給兒子挑選材質較好的甲片，之後再修短，以免影響日常做功課。最初美完甲，兒子還是會忍不住咬，可是過了3周後，甲片根本咬不動，自然減少咬指甲。他認為這方法很見效，「目前是往好的方面發展，會繼續採用這種方法治療」。

不少網民分享同樣經歷，表示做美甲的確能改掉咬指甲習慣，「有次去美甲帶着愛啃指甲的兒子，美甲師建議給孩子做美甲，畫個小車，火箭，孩子不捨的啃，兩周就治好」、「去年下定決心做美甲，今年長得可好，再也不摳」、「我媽跟我講小時候不啃，長大指甲就可以和媽媽指甲一樣好看，之後沒再啃過」、「美甲師的工作更有意義」；不過亦有人認為長期靠做美甲也是「治標不治本」，加上男生做美甲也很是奇怪。

不少人都有咬指甲習慣，除影響外觀，有醫生認為亦是患上強迫症的症狀之一。精神科專科醫生沈君豪過去曾分享關於咬指甲的問題，要判斷孩子咬指甲是單純壞習慣還是強迫症，要留意其出現次數，以及對生活的影響程度等。假如只是間中咬，沒對生活構成重大影響，可能只是習慣使然；若咬至手指破損、出現傷口甚至發炎，自知要停止卻無法自拔，則屬病態行為，應盡快求醫。他更呼籲，當小孩出現咬指甲舉動，或許是在表達不安和焦慮的情緒，家長必須正視和探討背後成因。

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文章授權轉載自《香港01》

美甲 兒子 父母

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