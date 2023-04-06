老闆要求清明節後集體祭拜「公司創辦人」 上班族哀嚎掀兩派網友論戰

不知一眾孝子賢孫在剛過去的清明節，是否已經拜祭完所有先人？日前就有工人發文指他任職家族經營的小公司，所以老闆每年都會要求在某天需要上班日子，全體員工一起外出拜祭公司創辦人，不少同事對於不用工作都表現雀躍，他卻認為稍後還是要處理當天公事，繼而稱「掃墓那麼累，我還是想留在公司做事」。貼文引來網友回應，有人認為不用工作又有薪資，何樂而不為？惟有人覺得若會影響工作進度，加重日後負擔，則不太可取。

該名網友在香港討論區以「要跟公司去掃墓是不是正常？」為題發文，指他任職經營家族生意的小型公司，員工為數不多，亦是他首年在此公司過清明節，而老闆某日竟然要求全公司同事一起去拜祭其祖先，即是公司創辦人，後來才得悉原來是公司每年習俗，希望藉著全體出動去祭祀能保佑公司順順利利，同時當作團隊建設活動。

該網友補充，公司為體恤員工需拜祭自己先人，所以沒有選擇清明節正日，反而或於平日上班日子，不少同事聽到可以去掃墓，不用工作所以很是高興，他卻坦言「掃墓那麼累，我還是想留在公司做事」，而且之後回公司還是要處理未完成工作，加上都不認識老闆祖先，故對未能拒絕大感無奈。

該網友坦言「掃墓這麼累，我還是想留在公司做事多一點」。（示意圖／Ingimage）

網友認為不用工作又有薪水，顯然不算壞事，「當帶薪去玩」、「當郊遊」、「走下山，有飯吃，還好」、「公司有人情味」、「正面看，老闆當員工是一家人、孩子看待，想團結」；有人則直言「工作時間內也是老闆親自下Order，你有什麼理由不做？」。

亦有留言覺得倘若會影響工作進度，就沒必要去，「如果本身已經很多事情做，這樣去一天但回來了又積著了還忙，真寧願不去」、「神經病，會議室最多掛張創辦人的照片就有」、「如果在這間公司做得不長，不方便就算，留在公司工作」。但亦有別人提醒「山不能亂拜」。

（香港討論區）

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文章授權轉載自《香港01》