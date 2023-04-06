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乘客下車忘帶1物...計程車司機設法找到人 網讚：好心有好報

香港01／ 撰文：朱利安
最近有計程車司機發文，表示上周三（3月29日）在車內找到1包藥物，後來透過包裝上的診所電話和病人姓名，成功將藥物交回對方，善舉引來大批網友讚好。（示意圖／Ingimage）
最近有計程車司機發文，表示上周三（3月29日）在車內找到1包藥物，後來透過包裝上的診所電話和病人姓名，成功將藥物交回對方，善舉引來大批網友讚好。（示意圖／Ingimage）

縱使平時有多細心，總有不小心遺留個人物品在車上的時候。最近有計程車司機發文，表示上週三（3月29日）在車內找到1包藥物，上一班的夜班同行稱是乘客遺留下來，還叫他直接扔掉，但他後來通過包裝上的診所電話和病人姓名，成功通過診所聯絡上物主，直至週五（31日）把藥物交回對方。司機本來只是一番好意，最終在物主誠意拳拳的堅持下，仍收下200元（約新台幣777元）的獎金，其善心亦獲大批網友稱讚。

該名計程車司機在facebook社團「計程車司機資訊網Taxi」發文分享，稱上週三（3月29日）上班時，於後車箱發現1包藥物，本以為是夜班司機不小心留下，就打電話給對方，卻被告知是1名乘客遺留下來的，對方也無法找到乘客，還叫他扔掉藥物。不過，熱心的原PO在包裝上看到診所的電話號碼和病人姓名，就嘗試致電查詢，可惜診所每逢週三休息，他只好於翌日再打電話，終成功通過診所護士聯絡到該名乘客。

乘客最終於週五（3月31日）回覆原PO，傾談間才發現雙方都住在附近，原PO便於在下班后歸還藥物，沒想到乘客堅持給他紅包以表謝意，「沒準備收錢，但客人堅持給我紅包」，一打開是200元（約新台幣777元）的現金。

原PO最終於上周五（31日）將藥物交回乘客手上，本來只是一番好意，但對方堅持給他200元（約新台幣777元）作回禮。（示意圖／Ingimage）
原PO最終於上周五（31日）將藥物交回乘客手上，本來只是一番好意，但對方堅持給他200元（約新台幣777元）作回禮。（示意圖／Ingimage）

原PO的善舉引來不少網友讚好，紛紛留言大讚是「好人好事」，又指「好人有好報」、「好事不怕做，幫到人」、「正能量要多多發放！」、「我相信真有這麼好心的計程車司機，因為我遇過」。後來原PO也留言回覆，稱非常感恩當1名計程車司機，讓他有足夠的收入之餘，也有能力做善事，「一直助養兩個小朋友4、5年，感恩開計程車讓我有足夠收入」。

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文章授權轉載自《香港01》

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