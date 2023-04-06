常搶不到座位！他自備「訂製沙發」搭地鐵 網酸：小心被討厭

每逢上下班尖峰時段，大眾運輸就時常湧入人潮，許多民眾就難免沒有座位可以坐。然而，中國大陸浙江省杭州市的地鐵站，竟然出現一名男子自備單人座沙發，走路時背在身上，其他時間就可以舒服地坐下。

根據中國《浙江日報》報導，杭州市出現一名暱稱西瓜的男子，因為搭地鐵時經常搶不到座位，於是訂製了一張可以像書包一樣背在身上的沙發，在月台等車時，或是進入車廂後，就可以舒服地找位置坐下。

地鐵工作人員表示，根據現場人員目測，該名男子攜帶的沙發體積接近可以攜帶物品體積的上限，同時考慮沙發是生活用品，通過安檢掃描後，確認沒有違規狀況，就允許男子背著特製沙發進站搭車。

此文一出也吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「車廂擁擠的時候小心被討厭」、「完全沒必要啊，帶個折疊椅就好了」、「根本是為了吸引別人的注意」、「尖峰時段連人都擠不上去，還想帶沙發？」、「太浮誇了」、「人才啊」。