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房東以「閏二月」為由加收1個月房租 房客傻眼：我都被氣笑了
今（2023）年國曆3月22日至4月19日是農曆的「閏二月」，所謂的「閏月」就是該月過兩次的意思。不過，中國四川省成都市的一名房東，竟然以「閏二月」為由，要求房客多交一個月的房租。
根據《四川觀察》報導，一名女房客曝光和房東的對話紀錄，房東聲稱自己急需用錢，希望她可以提早把房租匯過去，並以「閏二月」為由，要求她多交一個月的房租，總共是7000元人民幣（約3萬1新台幣）。
該名女房客表示，房租原本是5月31日才到期，結果房東竟然提前了將近兩個月要錢，還要求多付房租，傻眼直呼「我當時都被氣笑了」。女房客接著和房東解釋，閏月是閏陰曆，但是合約是按照陽曆簽約的，房東最後才作罷。
此文一出也吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「明（2024）年閏年，是不是要多交一年房租」、「那我是不是可以找老闆多要一個月薪水」、「這個房東也是奇葩」、「房東應該是窮瘋了」、「這個理由太牽強了吧」、「我以前的房東也是這樣，那年是閏月，她找我多要一個月房租，重點是我跟她講很久的道理，她最後才放棄」。
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