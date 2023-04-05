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搭飛機不要穿鮮艷衣服？男穿「螢光粉紅上衣」照亮機艙掀網熱議

香港01／ 撰文：夏洛特
大陸網民「卡卡奧西卡」在小紅書分享「機艙奇景」，有男乘客穿了件螢光粉紅色上衣，衣服反射出亮眼粉紅光照亮整個機艙。（@卡卡奧西卡/小紅書）
大陸網民「卡卡奧西卡」在小紅書分享「機艙奇景」，有男乘客穿了件螢光粉紅色上衣，衣服反射出亮眼粉紅光照亮整個機艙。（@卡卡奧西卡/小紅書）

隨著全球疫情放緩，外遊人數增加，與旅遊相關的話題更是成為網絡熱話。而近日在微博上就出現「坐飛機千萬不要穿鮮艷的衣服」字條，原來有乘客穿了螢光粉紅上衣，意外成為機艙上耀目的一片光。

大陸網民「卡卡奧西卡」在小紅書以「在飛機上千萬不要穿鮮艷的衣服！」為題發帖並上載3張照片，表示搭乘飛機時發現機艙一側有大片粉紅色亮光，就算飛機關了燈讓乘客休息時，仍然持續閃耀著奪目紅光。從照片可見，機艙靠窗的1個座位被粉紅色亮光覆蓋。

該網民好奇不已，直至下機才知道事情原委。原來1名男乘客穿了件螢光粉紅色上衣，在窗外太陽光照射下，衣服反射出亮眼粉紅光，十分搶眼，令他忍俊不禁在帖文表示「坐飛機會自帶光環，掩藏不住的自信」。

相關照片被有1098萬粉絲的微博帳號「歡樂存儲所」轉載，引起更多網民關注，不少人都表示爆笑，「以後高低得整個七彩的，讓大家一路佛光普照」、「綠色像地府的這個…有畫面了」、「我反而喜歡這樣，要成為最亮眼的人」、「姐就是女王，自信放光芒」、「這反光真的要笑死我了，怎麽會這麽顯眼啊」。

1名男乘客穿了件螢光粉紅色上衣，在窗外太陽光照射下，衣服反射出亮眼粉紅光，並照亮了機艙。（@卡卡奧西卡/小紅書）
1名男乘客穿了件螢光粉紅色上衣，在窗外太陽光照射下，衣服反射出亮眼粉紅光，並照亮了機艙。（@卡卡奧西卡/小紅書）

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文章授權轉載自《香港01》

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