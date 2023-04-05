正宮撂人當街羞辱美女小三！脫衣剪髮裸上身示眾 路人嚇壞：太瘋狂

如果發現丈夫有「小三」，正宮生氣當然正常，但訴諸暴力就違法。近日網上瘋傳一段影片，可見3名大媽走入服飾店，指控1名年輕貌美的女子是小三，眾大媽私刑圍攻毆打，甚至出動剪刀，剪爛小三上衣及剪去其長長秀髮，隨後將半裸女子拖到街上「裸體示眾」，事情引來不少途人旁觀。影片吸引大批網友討論，許多人批評大媽們的私刑太瘋狂，揶揄「管不好自己的男人，找人家幹啥」，不少人甚至同情她的老公「出軌也是情有可原吧，這種母老虎，哪個男的會喜歡」。

紅褸大媽和另一名同黨站在街上，合力拉住女子雙手，女子此時不但蹲在地上，而且上半身赤裸。51吃瓜網影片截圖

網傳影片片長3分鐘10秒，片中可見，有人負責拍攝整個過程，3名大媽衝入服飾店，「三打一」包圍1名女子，相信其中1名大媽是正宮，大媽們指控店內女子是小三，圍住她拉扯，甚至扯其上衣，女子寡不敵眾，一度蹲在地上，但大媽們未有停手，亦沒理會對方哀求，繼續出手扯衫。其中穿紅褸大媽更出動剪刀，開始剪爛對方上衣，令她露出玉背，大媽們分工合作，兩人負責阻止女子反抗或逃走，紅褸大媽繼續用剪刀剪頭髮，將一撮又一撮長長秀髮剪短，變得毫無美感。

畫面一轉，紅褸大媽和同黨將女子拖上街「裸體示眾」，她們合力拉住女子雙手，女子蹲在地上，上半身完全赤裸露出胸部。女子拼命用手肘遮掩胸部，她們放鬆雙手，但紅褸大媽得勢不饒人，改為提起女子僅餘長髮，私刑行為引來不少途人觀望，但無人出手阻止，影片便結束。

影片未清楚交代事發地點和時間，亦不知後續發展，但在網上瘋傳後引來不少討論。有網友估計發生在河南，但紛紛批評正宮行徑，「管不好自己的男人，找人家幹啥」、「很不理解，她老公出軌，說明她老公沒有堅守底線，她為什麼要去找人家女的嘞」。而且她們小三執行私刑的畫面也相當嚇人，「老公出軌也是情有可原吧，這種母老虎哪個男的會喜歡」、「犯法了」、「就想知道當地警察怎麼處理的」。

紅褸大媽得勢不饒人，改為提起女子僅餘長髮。51吃瓜網影片截圖

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文章授權轉載自《香港01》