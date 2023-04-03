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女鼻尖發灰被中醫勸「房事不宜過多」 尷尬真相曝光笑翻網友

香港01／ 撰文：林芷瑩
她一頭霧水，結果一照鏡才驚覺「鼻尖發灰」是自己畫的鼻影。（微博＠被牛撞了個滿懷）
她一頭霧水，結果一照鏡才驚覺「鼻尖發灰」是自己畫的鼻影。（微博＠被牛撞了個滿懷）

中醫會以「望聞問切」診察疾病，但不少女性日常習慣化妝，難免會影響醫師判斷病情。

大陸一名女網民透露，日前去看中醫時被診斷出鼻尖發灰、腎氣弱，被勸房事不宜過多，結果一照鏡才驚覺「鼻尖發灰」是自己畫的鼻影，「我真的大喊救命！」。

該名女網民稱，近日陪媽媽去看中醫，醫生對著她的臉端詳很久，後來收到診斷書，只見體格檢查部分寫有「鼻尖發灰、腎氣弱」，推測是房事過多導致。

她起初不理解「鼻尖發灰」，以為是自己常常熬夜導致，結果一照鏡才發現「鼻尖發灰」是自己精心畫了半小時的鼻影。

女網民又稱，當時是媽媽幫忙取診斷書，見她「房事過多」更特意交代「年輕人不可太過放縱，要學會克制」。雖然她連忙解釋是醫生誤將鼻影當成鼻灰，但媽媽一臉過來人的表情，讓她無奈表示：「這下真的解釋不清楚了」。

女網民的「尷尬」事引起熱烈討論，有人調侃稱「這算不算誤診」、「完了，全網都知道妳房事過多了」、「這個鼻影畫的…是不是有點誇張了」，又有人提醒看中醫時千萬不要化妝，「肯定要素顏見中醫啊，化什麼妝啊，誤導中醫」。

網民看法：

你把中醫的望聞問切沒當回事兒

鼻影怎麼會畫成這個樣子

這鼻影畫的什麼鬼 自己技術有問題吧

卸妝油的廣告對吧

我塗了口紅，醫生說我上火

醫生看我指甲，拿著我的手顛來倒去好半天，發出疑惑的聲音，我才反應過來跟他說這是透明美甲

沒看出來畫，除了鼻子 說明姐妹天生麗質

女網民透露，日前去看中醫時被診斷出鼻尖發灰、腎氣弱，被勸房事不宜過多。（微博＠被牛撞了個滿懷）
女網民透露，日前去看中醫時被診斷出鼻尖發灰、腎氣弱，被勸房事不宜過多。（微博＠被牛撞了個滿懷）

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文章授權轉載自《香港01》

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