突然驚覺媽媽滿頭白髮 30歲男自責未能給予好生活：我好垃圾

俗話說「金錢不是萬能，但沒錢就萬萬不能」，一名30歲男網友在網路上發文，表示和媽媽外出吃早餐時，才發現媽媽已經白髮蒼蒼，因此不禁悲從中來，覺得自己沒錢也沒對象，沒辦法讓媽媽過上好生活，愧疚直呼「我真的好垃圾」。

日前一名30歲男網友在香港網路論壇《連登》討論區，以「盯著老媽整頭白頭髮，發覺自己很垃圾」為題發文，他透露某天休假和媽媽外出吃早餐，當下才發現自己已經很久沒有認真看看媽媽，而媽媽也不知不覺中變成整頭白髮。

原PO透露媽媽現在60歲還在工作，也清楚媽媽很想要抱孫子，但自己不僅沒錢，連女朋友也還沒找到。原PO坦言沒辦法讓媽媽過上好生活，連抱孫的夢想也滿足不了，因此覺得媽媽過得好命苦，愧疚寫道「我自己真的好垃圾」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「我爸爸跌倒以後行動不便，我也覺得自己很垃圾，沒辦法給他更好的生活和照顧」、「至少你還有陪她吃早餐，我昨天還對媽媽發脾氣」、「我比你更爛吧，我已經40歲了」。

也有網友暖心安慰原PO，「你有這份心意已經很好了」、「盡自己的能力，不要後悔就好了」、「錢不是萬能的，有時間陪長輩吃飯更珍貴」、「陪伴就是最孝順的表現了」、「長輩健健康康就很好了，別想太多」。