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大媽搭高鐵霸佔座位睡覺 乘務員勸阻遭辱：臭打工的

大媽高鐵霸位睡覺！乘務員勸阻被罵「臭打工」 網：加進黑名單

香港01／ 撰文：桃樂斯
近日大陸1名大媽在乘搭高鐵時霸佔其他座位休息，乘務員上前制止，不料卻惹怒對方，更被辱罵「叫什麼叫，你不就是個臭打工的」。乘務員被怒懟後，只好反問「你會不會好好說話？」。（微博影片截圖）
近日大陸1名大媽在乘搭高鐵時霸佔其他座位休息，乘務員上前制止，不料卻惹怒對方，更被辱罵「叫什麼叫，你不就是個臭打工的」。乘務員被怒懟後，只好反問「你會不會好好說話？」。（微博影片截圖）

為己為人，乘搭公共交通工具時，請保持應有禮儀！近日大陸1名大媽在乘搭高鐵時霸佔其他座位休息，乘務員上前制止，不料卻惹怒對方，更被辱罵「叫什麼叫，你不就是個臭打工的」，拍片乘客看她一直氣燄囂張，只好將短片分享到網上。網友紛紛譴責該名大媽的惡行，爆斥「你怎麼不買私人飛機」；亦有人強烈建議，應查看如此囂張跋扈「可以看看是不是什麼領導家屬」。

大陸媒體報導，杭州一列高鐵列車上，有大媽霸佔其他座位睡覺，乘務員上前勸阻，不料大媽理直氣壯稱「我就躺一下怎麼了，你叫什麼叫」，之後更辱罵對方「你不就是個臭打工的」。乘務員被怒轟後也很無奈，反問：「你會不會好好說話？」有乘客表示，乘務員其實已提醒大媽2次，不過她態度囂張。

片段瘋傳後，網友一面倒狠批大媽「質素差」，揶揄她只不過普通民眾，沒資格看不起人，「人家是國企員工」、「還嫌棄人家打工，她也沒坐商務座」、「你怎麼不買私人飛機」、「尋釁滋事加進黑名單！」、「說得好像她是老闆一樣」。

有人慨嘆是否現時法律無法懲治這些惡人，「部份人在家裡驕橫慣了，在外面也覺得唯我獨尊，到底誰能給他長點教訓呢？」；有留言則感到好奇「她家都是做什麼？」、「可以看看是不是什麼領導家屬」。

大陸媒體向鐵路客服查詢，對方提醒如有旅客霸位或出現辱罵乘務員的情況，應由列車乘警處理，情況嚴重時，該名旅客可能被納入「失信名單」，為期180天內限制購買火車票。

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文章授權轉載自《香港01》

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