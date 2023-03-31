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爸姓「李」、媽姓「拜」！爺爺神邏輯幫5胞胎改名 答案笑爆網友

香港01／ 撰文：夏洛特
李剛和拜琳希望5胞胎名字能保留他們夫妻的姓氏。（網上圖片）
李剛和拜琳希望5胞胎名字能保留他們夫妻的姓氏。（網上圖片）

「不怕生壞命，最怕改壞名」，起名字的確是大事。大陸1對分別姓李及姓拜的夫婦育有5胞胎，他們希望將彼此姓氏都保留在孩子們的名字中，結果負責爺爺竟然用誕生順序起名，給5胞胎取了個非常有趣的名字！

綜合大陸媒體報道，李剛和妻子拜琳是經媒人認識的，因為兩家長輩「催婚催生」，因此二人婚後不久已備孕。但半年過去了，拜琳仍未能成孕，因此在醫生建議下打排卵針，提高懷孕率。打了5次排卵針後，拜琳順利懷孕，然而在3個多月的產檢時，醫生發現她極可能懷上多胞胎，但具體有多少個胚胎及是否需要減胎就要再看胎兒發育。所幸李剛和拜琳經濟狀況不錯，而且胎兒發育正常，也就沒有考慮減胎，決定將5胞胎生下來。

由於夫妻倆都是獨生子女，兩家人希望寶寶們的名字能冠上媽媽的姓，並由爺爺負責起名，但難度在於不知道胎兒的性別。幾天後，爺爺就表示名字已經起好，但卻不肯透露給拜琳知道。

爺爺認為反正孩子們都是先後出生，乾脆按順序叫孩子們做「李拜一，李拜二，李拜三，李拜四，李拜五」。（網上圖片）
爺爺認為反正孩子們都是先後出生，乾脆按順序叫孩子們做「李拜一，李拜二，李拜三，李拜四，李拜五」。（網上圖片）

拜琳於第37周透過剖腹產生下了3男2女，這時她才知道老爺起的名字，原來他認為反正孩子們都是先後出生，乾脆按順序叫孩子們做「李拜一，李拜二，李拜三，李拜四，李拜五」，由於諧音為「禮拜一，禮拜二，禮拜三，禮拜四，禮拜五」，故拜琳得知後實在哭笑不得。

事件近日在網上廣傳，引起網民熱烈討論，有人認為幫孩子改這樣的名字不妥，但也有人認為頗有趣味。而其實相關內容早於2018年已經在網上出現，當時已經在網上引起轟動，只是近日再被翻炒。

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文章授權轉載自《香港01》

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