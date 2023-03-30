為求復合！癡情男守前女友公司外「捧花下跪」一天一夜 眾人驚呼可怕

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香港01／ 撰文：許祺安
網傳一男子帶著一束鮮花在一女生工作單位門口下跪的影片。圖擷自微博。
網傳一男子帶著一束鮮花在一女生工作單位門口下跪的影片。圖擷自微博。

3月29日，四川達州。網傳一男子帶著一束鮮花在一女生工作單位門口下跪的影片，目擊者表示，男子從3月28日下午1點多，跪到3月29日上午10點才離開，引發熱議。

目擊者李先生（化名）稱這名男子跪了一天一夜，天還下著雨，期間不斷有人來勸其離開。李先生表示，自己也加入勸解的行列，更對該男子直言「人家都不願意了，你還死皮賴臉蹲著。」，但該男子並不理會旁人的勸說。

李先生表示，最後估計是天氣太冷了，該男子受不住了，「現在已經回去了。」

朝陽派出所員警則回應，該男子前幾天和女友分手，帶著鮮花下跪就是為了請求前女友原諒，該男子確實跪了一天一夜。員警表示，因為陸續接獲許多民眾通報，已多次趕到現場勸解，但該男子只反問員警「我違法不違法？」，就讓員警別管，並把員警趕走。

影片一出，該新聞迅速登上微博熱搜，少部分網友稱讚男子深情；但大部分網友則認為行為過於極端，稱「對自己狠的人，會對別人更狠，要小心極端的人。」引發大陸網友熱議。

網友評論：

感動自己騷擾他人系列。

極端的人真的太可怕了......千萬不能跟他復合。

姑娘快離他遠一點，因為他太極端太危險了，你要是心軟復合，將來這件事情就會成為要你命的導火線，太可怕了。

越是這樣女生越是厭惡你，有點自尊嘛，提升自己才會留住異性。

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文章授權轉載自《香港01》

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