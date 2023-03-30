為求復合！癡情男守前女友公司外「捧花下跪」一天一夜 眾人驚呼可怕
3月29日，四川達州。網傳一男子帶著一束鮮花在一女生工作單位門口下跪的影片，目擊者表示，男子從3月28日下午1點多，跪到3月29日上午10點才離開，引發熱議。
目擊者李先生（化名）稱這名男子跪了一天一夜，天還下著雨，期間不斷有人來勸其離開。李先生表示，自己也加入勸解的行列，更對該男子直言「人家都不願意了，你還死皮賴臉蹲著。」，但該男子並不理會旁人的勸說。
李先生表示，最後估計是天氣太冷了，該男子受不住了，「現在已經回去了。」
朝陽派出所員警則回應，該男子前幾天和女友分手，帶著鮮花下跪就是為了請求前女友原諒，該男子確實跪了一天一夜。員警表示，因為陸續接獲許多民眾通報，已多次趕到現場勸解，但該男子只反問員警「我違法不違法？」，就讓員警別管，並把員警趕走。
影片一出，該新聞迅速登上微博熱搜，少部分網友稱讚男子深情；但大部分網友則認為行為過於極端，稱「對自己狠的人，會對別人更狠，要小心極端的人。」引發大陸網友熱議。
網友評論：
感動自己騷擾他人系列。
極端的人真的太可怕了......千萬不能跟他復合。
姑娘快離他遠一點，因為他太極端太危險了，你要是心軟復合，將來這件事情就會成為要你命的導火線，太可怕了。
越是這樣女生越是厭惡你，有點自尊嘛，提升自己才會留住異性。
延伸閱讀：
年輕人風靡求神拜佛 內媒批「不上課不上進只上香」反被罵上熱搜
文章授權轉載自《香港01》
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言