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視障男求帶路！熱心女突被要求進廁所「幫忙」 脫口1句話遭網質疑太怪

香港01／ 撰文：安祖娜
有香港網友分享可疑的助人經歷，指遇到視障男士要求帶路，途中對方要求去洗手間，更突然問她能否進內「幫忙」。示意圖／ingimage
有香港網友分享可疑的助人經歷，指遇到視障男士要求帶路，途中對方要求去洗手間，更突然問她能否進內「幫忙」。示意圖／ingimage

善心幫人也要注意安全！有香港網友分享可疑的助人經歷，指週一（27日）在青衣城商場遇到1名視障人士要求帶路往餐廳，她出於好心一口答應，途中視障男要求去洗手間，並稱要使用傷殘人士廁所。原PO在門外等候，但視障男突然開門，要求她進內「幫我一下」，讓她感奇怪並即時拒絕。後來她繼續帶視障男到餐廳，對方提及自己從大埔前往青衣跑步，因此不熟悉該區環境。視障男的行為及對話引來網友質疑，有人認為他動機有異，呼籲原PO或一眾街坊助人時也要多加留心。

「女士注意！幫人真的要小心點，因為我事後覺得怪怪的。」該名女網友於facebook分享助人經歷，指週一（27日）晚上6時許，在青衣城2期商場遇到1名年約30多歲、戴有「墨鏡」及白杖的視障人士要求帶路，「雖然幫得他，都相信他是視障，不應該想這麼多東西，但他要求一個女孩入殘廁幫忙的過程，事後我真的覺得很可疑」。

原PO指，視障男起初要求她帶路前往餐廳，惟「行不夠2步」就改稱想去洗手間，更主動稱「我要去殘廁」。到達洗手間后，她在門外等候，以便之後繼續帶視障男到餐廳，「大約1分鐘，一邊聽到他開水龍頭」，沒料到下秒卻發生奇怪對話。

原PO稱，視障男突然要求她進傷殘人士廁所「幫忙」，她雖感愕然，但仍禮貌拒絕，惟事後愈想愈覺可疑。示意圖／ingimage
原PO稱，視障男突然要求她進傷殘人士廁所「幫忙」，她雖感愕然，但仍禮貌拒絕，惟事後愈想愈覺可疑。示意圖／ingimage

原PO稱，視障男突然打開廁所門，對她說：「這裡無分男女，不如妳進來幫我？」她雖感愕然，但仍禮貌拒絕，提出「有需要我找男士幫你」，對方聞言則稱「那不用了」作罷。原PO繼續帶路，途中她問視障男是否住在青衣，對方則回答指「自己大埔，今天來青衣跑步，不熟青衣的路」。

到達餐廳后，原PO告知視障男門外有多人等候，對方即稱「沒關係，我有優先的」，獲帶到收銀處時又表現熟練，向職員表示「1位謝謝」，然後跟她道謝。原PO形容，「（對方）一句『謝謝，byebye』都沒跟我說，我只有就說說聲『我走了，你小心』」。

不少香港網友直指視障男要求異性進洗手間幫忙的行為非常可疑，又質疑他獨自1人難以跨區跑步。示意圖／ingimage
不少香港網友直指視障男要求異性進洗手間幫忙的行為非常可疑，又質疑他獨自1人難以跨區跑步。示意圖／ingimage

事件引來網友討論，不少人直指視障男要求異性進洗手間幫忙的行為非常可疑，又質疑他獨自1人難以跨區跑步，「視障1個人來青衣跑步？到殘廁又叫妳進去幫幫忙？幫什麼？真有歧途」、「這幾天天氣不好，還要由大埔來青衣跑步，好像不太合邏輯，這些人就是博取妳的同情心，如果進了去就GG了」、「我昨天應該跟你們擦身而過，我也奇怪為什麼叫一個女孩跟男上廁所，見他拉妳手以為你們很熟，下次叫男保安帶他進，看他什麼反應就知道他真還是假」、「感覺他想拉妳進殘廁，老實說他不是第一次上街上廁所，不可能這樣叫人幫」。

亦有別人大讚原PO好心助人，但也提醒她要注意個人安全，「防人之心不可無，在自己安全的情況下才幫忙吧，男女都如是，好心也要小心」、「善良的妳以後要更加小心了」、「視障人士是會搭妳肩膀，不會拉妳手，小心幫錯人，妳太好人」。

延伸閱讀：

咁都呃？的士司機找$50摩洛哥幣　視障人士疑被搵笨　列3點教自保

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文章授權轉載自《香港01》

視障 視障人士 大埔 香港

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