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男地鐵脫鞋惹不滿！乘客趁關門之際踢出車廂 陸網讚：太解氣

香港01／ 撰文：孫聖然
大陸媒體報導，烏魯木齊地鐵有男子脫鞋，引發不滿。 圖／擷自微博
大陸媒體報導，烏魯木齊地鐵有男子脫鞋，引發不滿。 圖／擷自微博

公眾地方的不文明行為往往惹人厭惡，繼杭州地鐵女子公然搣腳皮、廣州地鐵「軍服」大媽逼乘客讓座大打出手、疑似青島地鐵有男子當眾「開大」後，新疆烏魯木齊地鐵再有人脫鞋，不過其他乘客就未再「忍氣吞聲」。

據大陸媒體報導，事發於烏魯木齊地鐵中，一名蹺腳而坐的男子脫掉一隻鞋，引發周圍乘客不滿，另一名男子竟趁其不備將鞋踢出車廂，自己隨之落車，車門亦剛好在此時關閉，未給脫鞋乘客時間反應。

對此，地鐵客服工作人員回應，車廂中脫鞋時個人素質問題，乘客若見到可作提醒，地鐵巡視人員看到亦會提醒乘客，「沒有其他的方式方法」。

網友這樣說：

「做了我想做又不敢做的事。」

「這盤帶技術，國足看了都汗顏。」

「等對面車來了，你再把鞋踢進去。」

「小伙子有勇有謀，卡著關門的點。」

「雖然這麼做可能不當，但是很解氣。」

「看到車廂有垃圾，幫忙踢出去而已，很有素質，點贊。」

「這是著急下車被鞋子絆到了，沒有誰故意踢鞋子。」

「中國足球有這水平早衝出亞洲了。」

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文章授權轉載自《香港01》

烏魯木齊 新疆

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