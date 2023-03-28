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男地鐵脫鞋惹不滿！乘客趁關門之際踢出車廂 陸網讚：太解氣
公眾地方的不文明行為往往惹人厭惡，繼杭州地鐵女子公然搣腳皮、廣州地鐵「軍服」大媽逼乘客讓座大打出手、疑似青島地鐵有男子當眾「開大」後，新疆烏魯木齊地鐵再有人脫鞋，不過其他乘客就未再「忍氣吞聲」。
據大陸媒體報導，事發於烏魯木齊地鐵中，一名蹺腳而坐的男子脫掉一隻鞋，引發周圍乘客不滿，另一名男子竟趁其不備將鞋踢出車廂，自己隨之落車，車門亦剛好在此時關閉，未給脫鞋乘客時間反應。
對此，地鐵客服工作人員回應，車廂中脫鞋時個人素質問題，乘客若見到可作提醒，地鐵巡視人員看到亦會提醒乘客，「沒有其他的方式方法」。
網友這樣說：
「做了我想做又不敢做的事。」
「這盤帶技術，國足看了都汗顏。」
「等對面車來了，你再把鞋踢進去。」
「小伙子有勇有謀，卡著關門的點。」
「雖然這麼做可能不當，但是很解氣。」
「看到車廂有垃圾，幫忙踢出去而已，很有素質，點贊。」
「這是著急下車被鞋子絆到了，沒有誰故意踢鞋子。」
「中國足球有這水平早衝出亞洲了。」
近日，新疆乌鲁木齐。一名乘客地铁上脱鞋引发不满，男子趁车厢门关闭之际将鞋踢出。 pic.twitter.com/FFIpwuIO7C— what else can i say in that country (@xijingpingqusi) 2023年3月25日
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文章授權轉載自《香港01》
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