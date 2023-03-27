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陸女星鄭爽抓包前夫出軌影片瘋傳 他發瘋抓頭髮求饒震驚陸網：PUA？

香港01／ 撰文：馬嘉怡
大陸女星鄭爽在2021年1月因被前夫張恆爆代孕兼涉及陰陽合同、天價片酬等風波，致演藝事業中止。圖／摘自微博
大陸女星鄭爽在2021年1月因被前夫張恆爆代孕兼涉及陰陽合同、天價片酬等風波，致演藝事業中止。圖／摘自微博

大陸女星鄭爽在2021年1月因被前夫張恆爆代孕兼涉及陰陽合同、天價片酬等風波，致演藝事業中止。時隔兩年，網絡上流出一段疑似張恆被鄭爽發現出軌後，跪地求饒的影片。而影片中，張恆瘋狂的抓自己的頭髮，之後又扯自己的衣服，精神狀況令人堪憂。

鄭爽代孕棄養風波，令她清純女神形象毀於一旦，更被大陸廣電總局列為失德藝人，全面封殺，電視劇、綜藝、廣告代言也禁止播出。時隔兩年，鄭爽與前夫張恆的恩怨尚未解決，而近日，網絡上流出一段疑似張恆被鄭爽發現出軌後，跪地求饒的影片。

張恆情緒相當激動，狂扯自己的衣服。 圖／擷自小紅書
張恆情緒相當激動，狂扯自己的衣服。 圖／擷自小紅書

影片開頭，鄭爽對張恆說：「你跟我在一起，不就是因為我是鄭爽。」張恆聞言表現異常激動，發瘋式抓自己的頭髮，之後又狂扯自己的衣服，衣服被他扯到發出「咔咔聲」，張恆再用顫抖的聲音說：「我沒有，你能不能閉嘴，我沒有，你不能這樣說我。」拍片者鄭爽則非常冷靜回覆：「喜歡我的人多了，在你身上我就看到不珍惜這三個字。」之後張恆情緒依舊激動，跪在地上用衣服蓋住頭，露出紅色內褲，之後在地上打滾，又起身用手掩面抓頭，不停重覆說：「我沒有，我錯了。」精神狀況令人堪憂。

影片長達50秒，在大陸掀起熱論，網友紛紛表示張恆情況極似被PUA（精神控制），崩潰的人被逼到失控，做出瘋狂的行為，輿論反倒站在張恆一邊！

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文章授權轉載自《香港01》

出軌 女星

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