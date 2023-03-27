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和尚走入美食街「化緣」勸戒肉食素？網友教一點分辨假和尚

香港01／ 撰文：亦然 YIRAN
有香港網友在社交平台的街坊群組上貼出圖片，指發現一名身穿灰衣的疑似和尚正在一家熟食中心「化緣」，圖片引起網友熱議。 圖／擷自臉書社團「香港突發事故報料區及討論區」
有香港網友在社交平台的街坊群組上貼出圖片，指發現一名身穿灰衣的疑似和尚正在一家熟食中心「化緣」，圖片引起網友熱議。 圖／擷自臉書社團「香港突發事故報料區及討論區」

佛教是亞洲地區如中國、韓國、日本、泰國等地的重要宗教，也是世界的3大宗教之一。而每個地方的佛教和尚都有不用的戒律和守則，甚至讓人有諸多誤解。近日（25日）有香港網友在社交平台的街坊群組上貼出圖片，指發現一名身穿灰衣的疑似和尚正在一家熟食中心「化緣」，圖片引起網友熱議。

昨日（26日）有網友在連登討論區上貼出3張圖片，稱一位和尚走入大埔熟食中心，勸喻正在用餐的市民不要食肉轉為吃素，引發網友討論。不過其實該3張照片是來自Facebook的地區群組，指該為疑似和尚的確是走入大埔熟食中心，不過不是為了勸人吃素，而是為了「化緣」。

不過因為該網友沒有提到和尚的化緣是為了討食物還是討錢，於是引起網友的連番揣測。有認識佛教的網友稱：「出家人化緣時間，只在早上；南傳僧人化緣，必須赤腳，更不會進入餐館之內」，提到假和尚的共通點是會穿上鞋子到處覓食，因此觀察「有沒有穿鞋」這一點已可簡易分辨真假和尚，更質疑和尚走入餐館範圍「化緣」違反佛教守則。

網友怒轟灰衣男只是「假和尚覓食」，表示「正式出家人是不會這樣化緣」、「真正化緣不收錢，只收食物」，提醒港人勿被濫用同情心「香港只有假和尚這樣做」、「專才覓食」、「付錢假和尚，小心走霉運」、「老實說1角也不會給，如果他們找不到吃自然會消失」、「整份鹹鴨蛋蒸肉餅給師父」。

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文章授權轉載自《香港01》

和尚 佛教 香港 大埔

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