愛錢還是愛人？28歲教練「不想努力」娶50歲富婆 獲贈房和保時捷

「女大三，抱金磚」，上海1名28歲健身教練日前娶了50歲富婆，妻子更大方贈予他房產及名車，兩人又在網上大曬恩愛，力證感情與金錢無關，強調「我們是真愛」。

綜合內地媒體報道，上海28歲健身教練小李（化名），他身高180公分、體型健碩，過往曾談過幾次戀愛，但都以分手告終。他認為這與自己無樓無車有關，很難在現實的社會找到好對象。小李平日喜歡在社交平台結交異性朋友，機緣巧合下認識了50歲孫姓婦人。

孫女士財力雄厚，她與小李年齡、社會地位差距雖大，但無阻他們結交，兩人興趣相近，很快產生感情。之後，孫女士在小李工作的健身室辦理了會員證，並指定他做私人教練，一來二去就令感情加深。

感情穩定後，小李亦決定帶女友回家見父母，但當父母得知小李交往對象比他大22年時，說什麼也不同意見面，甚至緊鎖大門。

不過，小李回到上海後並沒有放棄，半年前，他執意和孫女士領取結婚證。婚後，孫女士更送了丈夫1套房產及1輛保時捷。為了證明是真愛，兩人更拍片大曬恩愛，小李強調自己不是為了妻子贈他的那些物質東西才求婚，又表示不管外界揣測，都會兌現承諾，只要夫妻倆幸福就好。

不過，不少網友仍不看好他們的婚姻，「如果女的沒錢，我相信是真愛」、「如果小夥子有房有車，和50歲的婦女結婚，那才是愛」、「到頭吃虧的是這個女人，是愛錢還是愛人。都明白」、「有錢不分男女都是真愛」、「男的少奮鬥二十年了」。

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文章授權轉載自《香港01》