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大陸再現Red Bull山寨版 男子買｢Tired Bull累牛｣：愈喝愈累？

香港01／ 撰文／孫聖然
黑龍江男子買到山寨版「Red Bull」——「Tired Bull」。（沸點視頻）
黑龍江男子買到山寨版「Red Bull」——「Tired Bull」。（沸點視頻）

康師傅與康帥傅、雪碧和雷碧，大陸山寨產品屢禁不止。黑龍江一名男子購買一罐「Red Bull」（紅牛）後，卻赫然發現罐身上印著「Tired Bull」（累牛），令他哭笑不得。

日前，黑龍江伊春一名男子稱感到疲勞，於是買了一罐「Red Bull」緩解，惟喝了一口後卻感覺味道變了，再仔細一看，發現包裝上的商標與公司名稱都與「Red Bull」不一致。

圖片顯示，包裝上印著「Tired Bull」，產品名為「累牛」。上述男子對此感到哭笑不得，還稱原本想緩解疲勞，但喝了「累牛」就會愈喝愈累。

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文章授權轉載自《香港01》

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