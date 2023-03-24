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傳男子地鐵車廂公然脫褲大便 有乘客疑似當場看見當場嘔吐
疑似青島地鐵車廂內，有男子不顧其他乘客感受直接脫褲「大便」，引起廣泛關注。
網傳圖片顯示，一名身著黑色衫褲的男子，竟在地鐵車廂中公然除褲大便。他面向車門蹲著，臀部則對著車廂，左側男性乘客隨即投來異樣眼光，右側男性乘客疑似當場嘔吐。
由於地鐵車廂座椅為淺黃色，被指認是青島地鐵一號線。對此，青島地鐵工作人員周五（24日）回應指，已收到乘客詢問，目前正在核實調查中。
網友看完圖片後，紛紛留言回應說「旁邊那個人吐了啊啊啊啊」、「我也想吐」、「周圍人留下了一生陰影，辛苦了」、「下站上個廁所再上來這麼難？」、「是不是拉稀憋不住了。」
去年7月1日起實施的《青島時軌道交通乘客守則》中明確，乘客不得有影響運營安全秩序、公共場所容貌、環境衛生、滋擾乘客及有損社會公德的不文明行為。
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文章授權轉載自《香港01》
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