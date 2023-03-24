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「小孩作業都爸媽做」 家長怨功課太多自嘲竟遭老師踢出群組

聯合新聞網／ 綜合報導
班導要求小三學生寫300字心得，被批評說根本是給家長的作業。示意圖／ingimage
班導要求小三學生寫300字心得，被批評說根本是給家長的作業。示意圖／ingimage

不少爸媽在教養孩子時應該都有遇過要「協助」孩子完成作業的時候。中國大陸一名爸爸就因為不滿學校作業太多，嗆老師「作業都是爸媽在做」，最後被踢出群組，氣得他向教育局檢舉。

據《南華早報》報導，這名不具名爸爸的孩子在河南省沁陽市一處小學就讀三年級。3月17當天，孩子的班導在群組提醒家長，週六上午孩子要看一部教育節目，看完要交300字的心得報告。不少家長留言提問作業細節，這時這名爸爸留言說：「家長又有作業了」，結果不到20分鐘就發現自己被踢出群組。

爸爸氣不過將聊天對話截圖發到微信的公眾號上，所有家長跟老師都看得到發文內容，隔天他就又接到班導的質問電話。班導在電話中生氣地質問爸爸為什麼要把截圖傳上社群媒體，雙方引發衝突，爸爸也一狀告到沁陽市教育局。

沁陽市教育局官員於3月19日透露，目前已經針對這起事件展開調查，不過目前並未有進一步消息。

不少網友認為班導的做法太過蠻橫，有人說：「這老師也太囂張了！為什麼現在那麼多老師都覺得自己高人一等？」另一名網友則說最好不要惹毛老師，因為「她會想各種方法來懲罰孩子」，孩子根本是老師握在手上的把柄。還有一名網友質疑這份作業真的太難了，「要小三學生寫300字作文還要在一小時內掃描上傳？根本就是家長的作業啊！」

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