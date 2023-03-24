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曾被婆婆罵到撕破臉！對方多年後主動聯絡 媳得知原因怒封鎖

不想讓癱兒成為妻子重擔 公婆主動向媳婦提離婚

聯合新聞網／ 綜合報導
法院在實際探訪調查後通過公婆的離婚申請。圖擷自微博
法院在實際探訪調查後通過公婆的離婚申請。圖擷自微博

中國大陸一對夫妻因為不捨媳婦照顧成為植物人的兒子，主動向媳婦提出離婚，讓不少網友看了十分動容。

據《南華早報》報導，吉林省一對劉姓夫妻已經和媳婦一起照顧癱瘓的兒子15年。兒子跟媳婦是在2002年時結婚，兩人育有一女，原本家庭幸福美滿，但兒子卻在2008年時因病變成植物人。

過去15年來，臥病在床的兒子都由爸媽照顧，媳婦則為了維持家計到鄰近城市工作。夫妻表示，近幾年兒子的身體狀況每況愈下，他們實在不忍心讓媳婦因為兒子的疾病勞心勞力，因此決定替兒子申請離婚。

這對夫妻認為媳婦還年輕，孫女也已經成年了，不願自己跟兒子成為媳婦的負擔，於是向法院訴請離婚。法院在調查後通過離婚申請，雙方協議未來若是公婆生活不能自理，就由她來照顧。

這段動人的故事感動社群媒體上無數網友，光是在微博上的點閱率有200萬次，抖音更達到400萬次。不少網友留言稱讚這對夫妻和媳婦，表示公婆願意放媳婦走真的很體貼，更敬佩媳婦竟然能夠15年來不離不棄的照顧癱瘓的丈夫。不過也有網友批評，為什麼要到15年後才放媳婦離開，認為公婆很自私。

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