提前退休不是躺平 24歲女自製「倒計時日曆」賺夠888萬即退休

不少「打工仔」都會提前計劃退休生活，有人想要環遊世界，有人想與家人共聚天倫。湖南長沙24歲少女小故（化名），就因為自製一份「4500天退休倒計時日曆」爆紅。她介紹，自己崇尚「Fire」精神，並計劃賺夠200萬（約新台幣888萬元）便「退休」，將愛好變成事業，「我現在每天最期待的事情就是撕一張日曆，就好像是一種精神支柱」。

小故介紹，製作「退休倒計時日曆」的初衷，是因為買不到如此厚的日曆。她一共做了4500張，分別代表4500天，每隔10天都寫了一句話鼓勵自己繼續努力 。

小故表示，自己的目標是在4500天的期限內賺夠200萬（約新台幣888萬元）「退休」，目標賺200萬（約新台幣888萬元）則是根據其消費水平估算，「『退休』是攢夠了一定數額的錢後就不上班了。這個倒計時也是為我自己擁有更多的人生選擇做經濟鋪墊的一個過程吧」。

小故自製的4500天退休倒計時日曆。 圖／擷自小紅書

成為「FIRE」族

小故介紹，萌生提早退休的想法，是源於她2021年在網上學習理財金融知識時了解到「Fire」群體，Financial Independence Retire Early，即「財務獨立，提早退休」，簡單而言就是先賺錢，後享受。

因為喜歡自由職業，小故在大學期間曾開過網店和自媒體。起初她從微商起步，售賣手工皂和鞋，後來轉型做淘寶店但失敗，最高峰時同時做幾份兼職。

按照日曆的時間推算，小故的「退休計劃」將在40歲前實現。目前，小故有一份穩定的工作，除了工資，還有一些小型資產性的收入，平時也會投資低風險的基金。

小故表示，如果成功提早退休，就是重新開始自己的人生下半場，由自己主宰的人生，「第一就是不想再被固定時間的工作所約束，隨叫隨到的加班很可能會打亂我的計劃；第二就是不想再受到一些壓力，無法表達自己的個性和自己的選擇」。

小故自製退休倒計時日曆。 圖／擷自小紅書

崇尚極簡主義

小故表示，自己比較崇尚極簡主義，平時消費確實很低，不會做任何風險大的投資，「我沒有任何奢侈品和一些貴的電子產品，我一個手機2000多塊錢（約新台幣8879元）都用了兩三年的樣子」。

小故會在社交平台上分享不少理財文章，例如自己如何省錢、分享自己購買什麼基金等。

小故不時都會在社交平台上分享自己如何理財。 圖／擷自小紅書

她表示，目前其總資產為65.6萬元（約新台幣291萬元），完成了進度的32.8%。加上父母的贊助，她花費了50萬元（約新台幣222萬元）在長沙全款購入一套公寓，每月租金收入2600元（約新台幣1.1萬元），可以視作長期收入的理財產品，剩下的15.6萬元（約新台幣69萬元）全部用於購買穩健型的債券基金。

目前，「退休倒計時日曆」進度已經撕了100多天。對於提前退休，小故解釋自己並非想傳達「躺平」的意思，「退休」只是為了把更多的精力放在將愛好變成事業的自由職業上，「比如我一直對烘焙比較感興趣，就想要自己去學烘焙，開一個小的工作室什麼的，多嘗試一下」。

小故表示，每天撕走一張日曆，就代表正朝著理想的生活一步一步靠近，「無論多累多難受，只要時間是在前進的，就會好很多，我現在每天最期待的事情就是撕一張日曆，就好像是一種精神支柱」。

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文章授權轉載自《香港01》