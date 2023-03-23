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只要有心哪裡都是家？男爽睡IKEA大床 網見1舉動大酸：真有良心

香港01／ 撰文：布萊恩
男子在宜家家居（IKEA）內床上熟睡照片廣傳。 圖／擷自臉書社團「好fashion呀你」
男子在宜家家居（IKEA）內床上熟睡照片廣傳。 圖／擷自臉書社團「好fashion呀你」

是太累了吧？香港網路瘋傳一張男子在宜家家居（IKEA）內床上熟睡照片，上床前更脫下鞋子，以免弄髒床鋪，恍如在家裏一般。網友看後嘖嘖稱奇，笑言「不試試看怎麼買啊？」、「大眾居所」，也有網友大讚男子1舉動有良心，「算有良心，脫鞋子」。但也有網友批評男子行為不妥，「那麼X不愛臉的人都有」。

有網友於臉書社團「好fashion呀你」上傳該張照片，留言「只要有心哪裡都是家」。從照片見到，一名穿白色短袖上衣、黑色短褲男子，正躺在床上熟睡，腳上只穿著小灰襪，一雙鞋子整齊放在床邊，相信是避免弄污床鋪。

照片引來網友熱議，笑言「幫他設定個鬧鐘，怕睡過頭起來」、「幫他蓋被子」、「有沒有人幫他關燈」、「不試一下怎麼買？」、「不試一下，怎麼知道這張床好嗎」、「大眾居所」。也有網友讚男子脫鞋子舉動有良心，「算有良心，脫鞋子」。

不過亦有網友批評男子行為不妥，「那麼X不愛臉的人都有」。

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文章授權轉載自《香港01》

香港 IKEA

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