小黃車內不雅影片瘋傳！司機手速震驚網友：那麼急？

光天化日下，竟然做這種事？網上近日瘋傳一段計程車車廂內不雅影片，有計程車司機於車廂內疑似。影片引來網友熱議，直指「那麼急啊？」、「有沒有那麼過分」;有人笑稱司機是在「擦眼鏡」、「抓癢」，也有網友反駁以司機「手速」不像在「擦眼鏡」或「抓癢」。

亦有計程車司機認為，無論何時都應該注意自己言行舉止，「先不討論事件的真偽！各師兄妹的言行舉止都代表著香港計程車業！避免影響香港計程車業的聲譽及絕大部份奉公守法計程車同業。」

該段影片長1分30秒，沒有交代拍攝時間及地點。影片看到，當時計程車停在路邊，坐在駕駛座的計程車司機，右手放於下體位置極速前後移動，直至影片結束仍沒停下，其間不斷有車從旁邊駛過。

不少網友看過影片後譁然，「那麼急啊？」、「有沒有那麼過分」、「光天化日做了些這種東西？」。有網友笑言，「擦眼鏡而已」、「抓癢不行？」、「悶悶地就玩一下了，幹嘛大驚小怪」，也有網友反駁，以司機手速來看，不像是「擦眼鏡」或「抓癢」。

另有計程車司機留言表示，無論何時都應該注意自己言行舉止，「先不討論事件的真偽！各師兄妹的言行舉止都代表著香港計程車業！為避免影響香港計程車業的聲譽及絕大部份奉公守法計程車同業，希望各師兄妹注重言行舉止！」

根據《刑事罪行條例》第148條「在公眾地方的猥褻行為」，任何人無合法權限或辯解，在公眾地方或公眾可見情況下，猥褻暴露其身體任何部份，即屬犯罪，一經定罪，可罰款2000元（約新台幣2萬6千元）及監禁6個月。

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文章授權轉載自《香港01》