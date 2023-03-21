差點白噴18萬…快完工才知裝潢的是鄰居家 對方一作為讓她超感動

裝潢大烏龍！大陸一名女子買房後花近18萬元裝潢，結果快完工了才發現裝潢的房子是鄰居家。女子急聯繫鄰居並道歉，原以為損失大了，沒想到鄰居僅感到震驚，並覺得是自己佔了便宜，最終也願意分擔裝潢費用。

據《澎湃新聞》報導，四川一名田女士表示自己買房後要裝潢，當時房子主體結構雖然完工，但並沒有地址、門牌號相關資訊。田女士說明，當時有負責的人員帶路，雖然自己一度懷疑位置有誤，但經反覆確認，負責人的態度都非常堅定，因此田女士最終打消疑慮，並請設計、裝修公司動工。

四個月後，裝潢快完工，田女士也在此時加入了社區住戶的通訊群組，但在聊天過程中驚覺不對勁，急挖出當初的合約，一看才發現裝潢的房子是鄰居的房子。田女士因此忐忑不安，聯繫鄰居並致歉，沒想到鄰居反而擔心田女士的損失，覺得是自己佔了大便宜。

田女士隨後也將設計圖拿給鄰居看，詢問對方是否接受該風格，並繼續施作，也把裝潢團隊介紹給鄰居。對此，鄰居則回應對設計非常滿意，表示不需要重作。

田女士說自己花了4萬多人民幣（新台幣約17.7萬元），經協商後，鄰居補償1萬多人民幣（新台幣約4.4萬元），「比我預期的要好太多了，要是全部拆掉還原，損失就大了」。田女士也表示已與鄰居成為朋友，一直保持聯繫，「大家都能相互理解和體諒，讓我意外又感動」。

至於為何會鬧出這場烏龍，據報導，原因為建商工程部拿到的地址資料有誤，人員才帶錯路。