三星公主李富真「行走時尚教科書」 穿搭法則超易學

這個月，她戴着口罩，只露面兩次，卻兩度佔據韓國新聞頭條。一次是出席同行婚禮，一次是出席兒子的中學畢業典禮。人們毫不吝嗇誇讚她的美貌，以及迫切地想知道在哪裏能買到同款衣服、胸針、包袋。

她是李富真，三星前會長李健熙的大女兒。今年已經53歲，卻罕見地兼具了美貌、財富與鐵腕。同時，她還背負著一段韓式婚姻——絕食抗爭以下嫁給保鑣。15年後童話破滅，她還要分給前夫114億韓元。

現在的她，作為韓國女首富，工作上的雷厲風行，與生活裡的鬆弛美完美結合。相比影視劇裏的浮誇演繹，李富真才是女總裁穿衣的真時尚icon。

兩次出席典禮造型優雅低調

李富真其實很少公開露面。

2023年2月，她先是參與了兒子的中學畢業禮，因為年輕的狀態和相當有借鑑意義的穿搭讓韓國網友羨慕不已。53歲還有這樣的精神樣貌，即便是以保養為主業的女明星也很難做到。

一件黑白編織Chanel外套，配上小眾品牌Cinq à Sept的牛仔褲，款式是韓國正流行的拖地喇叭褲，背的包來自The Row，一身下來簡單又時髦。頭髮是精心打理過的大波浪，但並不用力。整體風格就像是江南地區的漂亮媽媽，開心地用三星手機拍照、和兒子以及兒子的朋友合影。

第二次露面，是在韓國現代產業開發HDC鄭夢圭會長大兒子的婚禮上。現代集團雖然不及三星，但也是韓國知名的財閥。鄭夢圭現年60歲，是現代集團的第二代繼承人，也是現任韓國足協主席。財閥遇財閥，李富真的風格就要正式很多，但依然很低調。

灰色斗篷式上衣，除了胸前一枚珍珠胸針外，沒有搶眼的首飾。相比較為保守的上半身，及膝的開衩不收邊半裙配上Chanel長靴，優雅中不失活力。手上拿的包不算昂貴，來自法國品牌Destree，售價在港幣4千6百元左右。李富真拎着它亮相後，Destree這款包在韓國立刻就售罄了。

同場出席的，還有女主播盧賢貞和演員李英愛，但論氣質、容貌，她不僅不輸，還更有一股放鬆感。

三星大公主李富真。圖／路透社

女總裁的穿搭法則

這些年，「女總裁的穿搭」愈來愈成為關注的焦點。國內有孟晚舟，在韓國，李富真也因為相當有個人特色的穿搭風格而被奉為女高管的穿衣模版。

但和孟晚舟經常嘗試彩色搭配、並不忌諱露出大Logo不同，李富真的整體風格要更為簡約、保守。也因此更具實用性和參考性，大家不用花很多錢也能學習其中的精髓。

首先，她大部分場合都愛穿黑白灰這樣的極簡色，大牌服飾也不會選Logo明顯的款式，因此還被韓國網民感慨節儉。

當然，看不到Logo並不代表李富真的穿搭真的平價。她最喜歡的品牌是Chanel、Brunello Cucinelli和Alexander McQueen，愛馬仕買的也不少。但在單品的選擇上，她不追爆款，更偏向低調的款式。

用簡單素雅的配色強調職業女性的精幹、穩重的同時，她的穿搭中往往還有一點小心機，增添幾分柔美。

比如這一身西裝，看上去很普通，但隱隱露出手臂的披風袖就相當颯了。

這套Alexander McQueen的西裝，剪裁利落。本來是相當職業的感覺，內裏搭配的白襯衫卻是點睛之筆。

去自己旗下的新羅免税店視察時，大概是會直接接觸到消費者，她沒套上外套，內裏的蕾絲襯衫平易近人。

同時她偏愛有光澤感的絲緞面料，這樣即便是沒有亮色或複雜的設計，在人群中也非常搶眼。

官方身高165左右的李富真，身材瘦削，一度傳聞體重只有88磅左右。所以在服裝的版型上，她很愛在上半身穿斗篷式的小外套或是坎肩。這樣就可以在視覺上拓寬肩膀，增強整體氣場。

最後，也是我覺得人人都可以借鑑的點，是李富真很擅長用同色的簡約配飾，打破整體沉悶的配色。例如，小巧胸針是她慣用的配飾；小巧但閃爍的耳飾，有的款式還頗具幾分少女心；鑽石和珍珠她都有很多，但幾乎沒見過彩色珠寶。

李富真有一套非常出圈的照片。

她身穿白色深V襯衫，黑色西裝上配了一朵白色的編織山茶花。

這一身完美詮釋了她大多數穿搭法則：服飾黑白配；用1到2件首飾做點綴；正肩和V領又大方又有點小性感。整體同時強調氣勢和氣質。

雖然李富真的衣服基本是奢侈品，但她這些對外貌、身材並不苛刻的搭配方法，對普通人來説非常有借鑑意義。

三星大公主李富真(右)。圖／路透社

以接地氣聞名最地氣的是她的婚姻

相比哥哥李在鎔來説，李富真的風評是一邊倒的好。韓國人無法逃避的「死亡、納税、三星」，放在她身上也成了誇獎。

作為新羅酒店和三星愛寶樂園的管理者，她是三星集團及子公司唯一的女總裁，被評價為「實幹派」。

在她手上，新羅酒店扭虧為盈，銷售額翻了六倍。

有前三星員工這麼打比方：「如果發生了需要老闆親臨現場的事，李在鎔屬於穿着正裝發完紅包就走的類型，李富真則是穿着工作服到處考察的類型。兩個人完全不同，李富真更會做事。」

她甚至被稱為「小李健熙」。

這不能不提到很多韓國人更喜歡她的地方：接地氣，為人處事裏沒有財閥的高高在上。

她在延世大學讀書時，平常都是乘坐地鐵上下學，校友都覺得非常神奇。

她還經常被人偶遇在平價的街邊小店裏，炸雞店、冷麵店、薄餅店......有超市的工作人員説，有一次在賣場遇到李富真，她委屈巴巴地問為甚麼進口啤酒沒有促銷打折，最後因為沒有活動放棄了啤酒。

生活中的接地氣無傷大雅，但讓李富真狠狠摔了一跤的，是她接地氣的婚姻。

她看不上李健熙為她甄選的富家子弟，愛上了自己的保鑣任佑宰。據説李富真從小一直身體就不太好，而任佑宰在她治療時的細心呵護，打動了這個從小甚麼都不缺的女孩。

除了李在鎔沒有人站在她這一邊，李健熙更不可能看上這個其貌不揚、毫無任何能力和背景的年輕人，於是拼命棒打鴛鴦。

最後李富真用絕食讓父親投降了。

1999年，李富真和任佑宰結婚。官方出於面子，對外宣稱新郎是在三星工作的白領，兩人因集團慈善活動相識。婚後二人大概確實是恩愛的，育有兩子，也經常被目擊攜手吃路邊攤，李富真笑得很幸福。

這個童話故事維續了15年。

15年內，任佑宰從一個小保鑣成為三星電機的副社長，但這並不妨礙他在婚姻中出軌、家暴李富真。

2014年，李富真向法院提出離婚訴訟。這場離婚官司打了整整五年，最後李富真如願拿到了兩個孩子的撫養權，同時支付任佑宰141億韓元（約港幣8千7百萬元）。

離婚後的李富真雖然沒能繼承大集團，但她把自己負責的事業做得很不錯。她拼到生完孩子第三天，就回新羅酒店處理工作。

酒店業績蒸蒸日上， 同時通過舉辦韓流明星婚禮不斷擴大知名度——「雙宋」宋慧喬、宋仲基就是在首爾的新羅酒店辦的婚禮。

不過在離婚後，李富真再也沒被爆出有任何戀情，生活重心唯有工作和兒子。

一心一意走自己人生的紅毯，她變得更美。

三星大公主李富真。圖／路透社

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文章授權轉載自《香港01》