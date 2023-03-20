快訊

士林、北投晚間近3萬戶停電 台電揭原因...民怨：要漲價又停電？

周三熱飆35度！北台灣「這天」起又驟降10度 南部山區可能下雨

王世堅登記初選違「誠信條款」？ 何志偉：誠信是做人基本標準

聽新聞
test
0:00 / 0:00

張蘭酸辣粉「加一物」吃過量恐智力下降 網酸：給汪小菲吃

香港01／ 撰文：胡凱欣
張蘭是中國品牌俏江南的創辦人。圖／擷自微博
張蘭是中國品牌俏江南的創辦人。圖／擷自微博

台灣藝人徐熙媛（大S）的前奶奶張蘭，是中國品牌俏江南的創辦人，麻六記、俏江南和粵洱堂是張蘭與汪小菲創立的3大餐飲品牌。去年大S與她兒子汪小菲因離婚一事掀起不少風波，張蘭除了隔空開戰罵大S外，更大罵兒子汪小菲。而張蘭最近除了捲入破產風波外，旗下的「麻六記酸辣粉」亦被《中國食品安全網》發現有問題。

麻六記曾經創下超過6000萬元人民幣（約新台幣2.6億）的銷售紀錄，近日麻六記所使用的「純紅薯粉」被發現添加了硫酸鋁銨，硫酸鋁銨多吃的話恐智力會有下降的機會。日前（15日）《中國食品安全網》公布中國10款超人氣酸辣粉的相關測試，麻六記聲稱酸辣粉是用「純紅薯澱粉」製成，但經過實測後，發現其紅薯粉真正的成分為：甘藷粉、木薯粉、蕨根粉。

除此之外，麻六記更被發現都有添加可增加光澤度、彈性和久煮不爛效果的硫酸鋁銨，而過度攝取硫酸鋁銨會影響人體對鐵、鈣成分的吸收，更有可能導致骨質疏鬆、貧血和智力下降等情況。中國呼籲民眾減少食用，不少網友亦留言取笑：「張蘭是不是開給汪小菲吃？」、「根本吃這些東西的智力已經到底，還有什麼好下降」等。

汪小菲旗下餐飲品牌「麻六記」開設分店。圖／擷自微博
汪小菲旗下餐飲品牌「麻六記」開設分店。圖／擷自微博

延伸閱讀：

張蘭公開震撼語音檔　斥S媽小S害了大S　揭汪小菲身體「已完蛋」

大S重婚？中國知名律師發千字文解畫　鬧爆汪小菲：出軌的人是你

文章授權轉載自《香港01》

食品安全 汪小菲

延伸閱讀

葛斯齊直播汪小菲突現身　「誇帥、握手」上演大和解

大陸律師幫大S發聲挨轟 事隔兩個月提告張蘭：不接受任何公關　　

陸網傳麻六記破產　汪小菲「暴瘦脫相」洩近況

汪小菲「暴瘦平頭照」外洩　憔悴老態網看傻：像老頭

相關新聞

張蘭酸辣粉「加一物」吃過量恐智力下降 網酸：給汪小菲吃

台灣藝人徐熙媛（大S）的前奶奶張蘭，是中國品牌俏江南的創辦人，麻六記、俏江南和粵洱堂是張蘭與汪小菲創立的3大餐飲品牌。去年大S與她兒子汪小菲因離婚一事掀起不少風波，張蘭除了隔空開戰罵大S外，更大罵兒子汪小菲。而張蘭最近除了捲入破產風波外，旗下的「麻六記酸辣粉」...

汶川地震「袖珍老師」嫁了 新郎是9歲就對她笑的男生

四川汶川縣映秀鎮一名身高1.3米的「袖珍老師」湯星月，18日在親友見證下，嫁給身高1.7米的小學同學。婚禮上，湯星月說：...

危險！ 2歲男童貪玩用鉗夾下體秒噴血 網笑：練《葵花寶典》？

家長注意！勿將利器及工具放在孩童拿到的位置。有2歲男童貪玩，趁媽媽去廁所時，獨自在客廳拿起鉗子夾自己下體，隨即痛哭，媽媽驚見兒子下體出血，急忙帶去醫院就醫…

花91萬相親被戲弄？電眼富婆怒找陸媒投訴 一原因卻讓風向大逆轉

相親找好男人原來這麼難嗎！杭州1名女子前後花了21萬人民幣（約91萬新台幣）找婚姻介紹公司找另一半，先後和3名男子相親，先是名「藝術男」，之後是性格很差的胖子、紋身漢，「愈來愈不靠譜」，她氣得找陸媒投訴。

大嶼山活春宮片瘋傳！男女「野外壞壞」 網友極震驚：怎麼拍到？

大嶼山野外驚現活春宮一幕！網上瘋傳影片，見到山頭標高柱旁邊有2名男女正在性交，網民形容是向「高難度」挑戰，對於「高峰活春宮」的都嘖嘖稱奇、嘲諷指「肯肯定被毒蛇咬，要即場啜毒」、「攀完石順便做下其他運動」。

女住森林酒店「被雨傘節咬傷」視力剩0.3 酒店卻拒擔全責

大陸一名女子韓韓2月中旬到雲南旅行並入住森林酒店，卻疑似在酒店內被雨傘節咬傷，事發至今依然非常痛苦，且視力下降到剩下0.3，然而酒店卻認為，不能確認咬傷地點是在酒店內，因此只願意承擔過失責任，不願意承擔全部的責任。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦