張蘭酸辣粉「加一物」吃過量恐智力下降 網酸：給汪小菲吃

台灣藝人徐熙媛（大S）的前奶奶張蘭，是中國品牌俏江南的創辦人，麻六記、俏江南和粵洱堂是張蘭與汪小菲創立的3大餐飲品牌。去年大S與她兒子汪小菲因離婚一事掀起不少風波，張蘭除了隔空開戰罵大S外，更大罵兒子汪小菲。而張蘭最近除了捲入破產風波外，旗下的「麻六記酸辣粉」亦被《中國食品安全網》發現有問題。

麻六記曾經創下超過6000萬元人民幣（約新台幣2.6億）的銷售紀錄，近日麻六記所使用的「純紅薯粉」被發現添加了硫酸鋁銨，硫酸鋁銨多吃的話恐智力會有下降的機會。日前（15日）《中國食品安全網》公布中國10款超人氣酸辣粉的相關測試，麻六記聲稱酸辣粉是用「純紅薯澱粉」製成，但經過實測後，發現其紅薯粉真正的成分為：甘藷粉、木薯粉、蕨根粉。

除此之外，麻六記更被發現都有添加可增加光澤度、彈性和久煮不爛效果的硫酸鋁銨，而過度攝取硫酸鋁銨會影響人體對鐵、鈣成分的吸收，更有可能導致骨質疏鬆、貧血和智力下降等情況。中國呼籲民眾減少食用，不少網友亦留言取笑：「張蘭是不是開給汪小菲吃？」、「根本吃這些東西的智力已經到底，還有什麼好下降」等。

汪小菲旗下餐飲品牌「麻六記」開設分店。圖／擷自微博

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文章授權轉載自《香港01》