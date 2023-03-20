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危險！ 2歲男童貪玩用鉗夾下體秒噴血 網笑：練《葵花寶典》？

香港01／ 撰文：謝茜嘉
媽媽聽見哭聲立即走出客廳，赫然發現兒子手中拿着鉗子，下體滴着血，急忙帶去醫院就醫。（微博「搜狐千里眼」影片截圖）
媽媽聽見哭聲立即走出客廳，赫然發現兒子手中拿着鉗子，下體滴着血，急忙帶去醫院就醫。（微博「搜狐千里眼」影片截圖）

家長注意！勿將利器及工具放在孩童拿到的位置。河南濮陽有2歲男童貪玩，趁媽媽去廁所時，獨自在客廳拿起鉗子夾自己下體，隨即痛哭，媽媽驚見兒子下體出血，急忙帶去醫院就醫，幸好只是夾破了皮，打了破傷風針和擦藥消毒後已無大礙。

據《搜狐千里眼》報道，事件發生於3月16日，該2歲男童趁媽媽去廁所時，獨自在客廳玩耍，其間脫下褲子，拿起鉗子夾自己下體。媽媽聽見哭聲立即走出客廳，發現兒子手中拿着鉗子、下體滴血，急忙帶去醫院就醫。

媽媽轉述醫生說，兒子「下邊有點腫，因為他夾破皮了，那個鉗子是個生銹的，打了那個破傷風針，給他擦點藥消消毒、清洗清洗就行了，孩子（現在）沒事了」。

媽媽猜測兒子夾自己的原因是「覺得好玩」，當時害怕又生氣，現在覺得好笑。她指家中的刀和剪刀都放在高位，被兒子拿來玩的鉗子是放在抽屜中，沒想到鉗子會這麼危險，呼籲家長「鉗子盡量放的高高的，不要讓孩子摸到了」。

事件引來爆笑，留言說「差點就變成中國最年輕的公公了」、「這小子練《辟邪劍譜》呢！是個狠人」、「厲害，上輩子練《葵花寶典》了吧」、「這麼狠？別的小男孩小時候最多會扯一下玩玩，他居然夾出血」、「小傢伙一臉無辜」、「這小男孩真猛」、「他是不是認為那個是多餘的！」、「以後會後悔自己的這個決定」。也有網友關心媽媽在兒子滴血時仍先拍影片，「都這樣了，還有心思拍影片呢？」。

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文章授權轉載自《香港01》

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