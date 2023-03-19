花91萬相親被戲弄？電眼富婆怒找陸媒投訴 一原因卻讓風向大逆轉

相親找好男人原來這麼難嗎！杭州1名女子前後花了21萬人民幣（約91萬新台幣）找婚姻介紹公司找另一半，先後和3名男子相親，先是名「藝術男」，之後是性格很差的胖子、紋身男，「愈來愈不靠譜」，她氣得找陸媒投訴。

事主透露自己是獨生女，擁有英國碩士學歷，在父親經營的家族企業工作，年薪至少過百萬人民幣，只要求「能搭一搭的男士」。事件引起網友熱議，有人大讚事主外型可愛，而且根本是個富婆，「阿姨看看我」，但又覺得她要求的男性不會流動於相親市場。不過，事件的後續發展卻令網上風向大逆轉，質疑她開申訴只想拿回自己的錢。

魏女士交代自己背景，不少網友覺得她條件不錯，應叫「魏總」，而且很可愛。（微博影片截圖）

浙江電視台節目《1818黃金眼》早前接到杭州女子魏女士的投訴，她稱去年9月和婚姻介紹公司我主良緣簽合約，前後已花了21萬人民幣，希望「找能搭一搭的男士」。她交代背景時表示自己是獨生女，在父親經營的家族企業工作，擁有英國大學碩士學歷，年收入百萬人民幣起步，但強調自己要求不高。婚介公司推銷她時，一開始看照片及資料等，確實有令她滿意的男生，銷售人員也說會有合適人選。

未料付完錢一切不似預期，婚介公司前後推薦3名男子，但「愈來愈不靠譜」。第一位是名「藝術男」，她不太喜歡、第二名是個重200多斤的胖子，關鍵是人不好，但自我感覺極其良好，「還PUA（精神控制）我們女性」、去到第三位來了個紋身男，雙臂全是紋身。

影片引起熱議，魏女士年約40歲，一頭長髮加上白晢皮膚和大眼睛，不少網友認為她條件很好，長相又不錯，還大讚她說話可愛，「阿姨看看我」、「真灑脫！這性格很好」，笑言以她的財力不是「魏女士」，應叫「魏總」，「富婆再見，這麼有錢我覺得單身挺好，何必給自己找個負擔」、「人家獨生女，家裏真的有皇位要繼承，不結婚就要去借精生子了」。

魏女士簽了合約，共付逾21萬人民幣（約91萬台幣）。（微博影片截圖） 魏女士到婚介公司投訴，總監說要先了解情況。（微博影片截圖）

然而，網友認為她口中的「搭一搭」的標準是不要和她條件差太遠，但優質男生不會去婚介機構，「即使相親也是家族內部介紹」、「找同行裡的啊，花錢找仲介都是坑」、「好男人不會淪落到去和大齡女相親，身邊年輕漂亮的一大把主動倒追」。而且正常婚介公司會將她這樣條件的顧客當「VIP」，如找不到對象，一定是另有原因。

網上評論隨後風向大轉，該公司一名王姓總監面對質疑時表示，稱自己屬於市場部，要先了解情況，魏女士批評公司引導她在沒有詳細確認條款的情況下點了確認按鈕，要求退款。陸媒記者提出事件可疑涉及虛假營銷，但魏女士只要求討回款項，令網友質疑她單純只是想要錢，「把記者當槍使」、「記者想揭露行業內幕，這女的只想拿回自己的錢」。

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文章授權轉載自《香港01》