大嶼山活春宮片瘋傳！男女「野外壞壞」 網友極震驚：怎麼拍到？

大嶼山野外驚現活春宮一幕！網上瘋傳影片，見到山頭標高柱旁邊有2名男女正在性交，網民形容是向「高難度」挑戰，對於「高峰活春宮」的都嘖嘖稱奇、嘲諷指「肯肯定被毒蛇咬，要即場啜毒」、「攀完石順便做下其他運動」。

有傳影片現場是鳳凰山，不過其後有網民認出是大嶼山的廟仔墩，又指看過現場環境後，覺得男女身處位置有一定危險性，但該處十分開揚，對影片如何拍攝到感到震驚，認為男女四周無人，影片相信是在超遠距離拍攝，甚至要用到專業測量儀器，隨時是幾個山頭外極遠距離拍到，「點影到？普通工具根本連人影都睇唔到」。

本港網上群組周四（3月16日）瘋傳一段約1分鐘影片，稱見到鳳凰山標高柱旁邊有一對上半身穿衣服的男女，以女前男後方式親熱，當時附近未見有其他人，當完事後，女方穿好瑜伽褲再疑似替男方口交，動作十分大膽。其後有網民稱現場是大嶼山的廟仔墩。

網民對於「高峰活春宮」的影片內容感到驚訝，笑言「而家咁多人行山，人來人往都搞到嘢？」、「在發射站發射好正常」、「今年國家地理雜誌最佳攝影」、「肯肯定被毒蛇咬，要即場啜毒」、「明明做緊瑜伽，你地諗咗去邊？」。也有網民看過現場環境後，直指現場位置「有啲恐怖…」。

不過，也有人好奇為何會拍到這種影片，因該對男女身處的位置十分開揚，很容看到是否有人接近，按畫面情況估計片段是用專業測量儀器作遠距離拍攝，鏡頭甚至是在幾個山頭外，涉事男女根本預計不到會被拍下，「講到尾，喺野外地方做呢啲事，真係風險自負」。

翻查資料，大嶼山的廟仔墩是老人山的副峰，海拔302米高，境色開揚可遠挑海境，除了是行山勝地，亦有人到此玩野外單車。

不過，公眾地方性交屬犯法行為！過去亦曾有情侶在公眾可見地方進行性行為，執業大律師陸偉雄曾評論同類事件，指如有人在「公眾可見」地方，例如露台或公園等，做出性交或相關動作，會干犯刑事罪行條例200章148條《在公眾地方的猥褻行為》，任何人無合法權限或合理辯解下，在公眾地方或公眾可見的情況下，猥褻暴露其身體任何部份，即屬犯罪，罪成可罰款2,000元及監禁6個月。

另外，如拍下別人在公眾可見的地方性交並散播亦有可能違法。陸大狀指，如果市民拍攝目的是用於報警揭發罪行，向警方提供證據，被視作「搜證」，或拍攝後只交予傳媒揭露事件，拍攝者相信毋須負上法律責任；但如果拍攝者是出於「貪玩」等原因發布，例如上載到網上群組，則可能干犯《淫褻及不雅物品管制條例》21條中的發布淫褻物品，罪成可處罰100萬及監禁3年。

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文章授權轉載自《香港01》