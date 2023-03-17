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女住森林酒店「被雨傘節咬傷」視力剩0.3 酒店卻拒擔全責

聯合新聞網／ 綜合報導
大陸一名女子韓韓2月中旬到雲南旅行並入住森林酒店，卻疑似在酒店內被雨傘節咬傷。圖擷自抖音
大陸一名女子韓韓2月中旬到雲南旅行並入住森林酒店，卻疑似在酒店內被雨傘節咬傷。圖擷自抖音

中國大陸一名女子韓韓2月中旬到雲南旅行並入住森林酒店，卻疑似在酒店內被雨傘節咬傷，事發至今依然非常痛苦，且視力下降到剩下0.3，然而酒店卻認為，不能確認咬傷地點是在酒店內，因此只願意承擔過失責任，不願意承擔全部的責任。

根據抖音影片內容指出，大陸女子韓韓表示，她在上月17日與另一半入住普洱小熊猫莊園酒店，當晚卻疑似被雨傘節咬傷，她表示，「酒店房間之間都有距離，房間旁有灌木，被咬傷後頭暈到不行，視力也下降，護理師說血液測出來是雨傘節毒，因此施打血清急救，但心臟依然特別痛，整個人痛到暈過去，全身的淋巴都腫起來，眼睛視力也下降到0.3」。

然而酒店方卻認為，不能證明韓韓是在房間內被咬傷，且就算客人是在酒店內被咬，酒店也只願意承擔過失責任，而不是百分百的承擔責任，酒店願意接受客人起訴，根據法院判決執行。

網友則留言「雨傘節咬到沒把你送走，真命大」、「森林酒店，我出去都不敢住這種，我就是怕」、「森林酒店有很正常，還好沒有遇到野人」、「雨傘節應該是國內最毒的毒蛇了吧」、「我上次在酒店半夜被蜈蚣咬醒，還好及時找了隻雞才沒事」。

抖音 酒店

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