男子狂咳6個月咳血求醫揭癌前病變 元兇竟是「1隻蝦」

根據《經視直播》報導，去年6月，武漢某李姓男子與朋友聚餐，在咀嚼蝦球時被朋友的笑話逗笑了，不慎把蝦殼嗆咳進肺中，卻沒有為意。聚餐后的半年間，他每天早上起來就開始咳嗽，但由於他有吸煙的習慣，故也不當回事，直至連續2周咳嗽加劇甚至出現咳血癥狀，才到醫院求診。

史小武醫生指李先生是煙民，以為每天咳嗽是「正常現象」，直至咳血才求診。（《經視直播》微博影片截圖）

武漢市中心醫院南京路院區呼吸與危重症醫學科副主任史小武醫生表示李先生是煙民，以為每天咳嗽「是正常現象，咳血出來了才到我們這來」。通過CT檢查，史醫生發現李先生的左下肺葉出現大面積感染，其中還有1個高密度陰影，故懷疑是異物吸入，所以準備用氣管鏡取出異物。

史醫生表示在取出異物的過程中，「氣管鏡室裡面可以聞到一股濃臭味」，通過鏡頭可以看到李先生肺部內的異物是蝦球的蝦殼，「一點點夾出來之後就發現有一個蝦殼，裡面還包著辣椒」。在取出蝦殼后，醫護為李先生洗肺，「咳嗽、咳血癥狀馬上就消失」。

史醫生表示在取出異物的過程中，氣管鏡室裏面彌漫着濃臭味，在取出蝦殼後，還發現殼裏面包着辣椒。（《經視直播》微博影片截圖） 史醫生表示在取出異物的過程中，氣管鏡室裏面彌漫着濃臭味，在取出蝦殼後，還發現殼裏面包着辣椒。（《經視直播》微博影片截圖）

然而，在取出蝦殼時，史醫生還發現蝦殼卡住的附近組織出現數的瘜肉，所以一併移除。經檢查發現那是「鱗狀上皮不典型流量增生」，亦即癌前病變，推斷與李先生嗆咳進肺部的蝦殼有關，「一個是（異物）機械摩擦，第二個可能是辣椒的刺激，第三個最重要的是感染。多方面的因素造成異物周圍形成肉芽腫，出現癌前病變」。目前，李先生仍在接受相關治療。

醫生又提醒如果不慎被異物卡住大氣道，短短幾分鐘就可致人死亡，故市民吃飯時，應該要「吃不言」，避免邊說邊吃、邊玩邊吃，以免發生憾事。

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文章授權轉載自《香港01》