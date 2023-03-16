香港巨型展品被轟不吉利 作品姿勢像萬箭穿心？網：好心寒
不知大家有沒有發現，在尖沙咀經常都會擺放不同的大型藝術品，例如之前的巨型黃色小鴨和KAWS等等，成為不少市民的打卡點。最近，尖沙咀又有巨型藝術品的出現，那就是來自法國藝術家JR的作品，藝術品的主題是勾畫巨型跳高運動員跳起的瞬間，但有不少市民看到后，也表示感到「心寒」，更稱藝術品「嚴重破壞香港風水」！
香港旅遊發展局於日前（ 14日）在官方Facebook帳號上發帖文表示，於海港城海運罐點上設置了由法國藝術家JR所制的大型藝術裝置「GIANTS：Rising Up 」 ， 勾畫巨型跳高運動員跳起的瞬間，當中作品更融入傳統工藝竹棚。JR是以錯覺藝術和大型攝影裝置聞名的藝術家，作品也常常於世界各地地標展出，而此藝術品也為JR於亞洲展出首的GIANTS系列的作品。
旅發局於帖文附上多張藝術品的照片，並表示藝術品將於即日3月14日至4月23日展出。但有不少線民看到此帖文後，竟然表示「有點不安」，更指「可不可以快點拆走他」。線民稱，藝術品的上所表達的跳高姿勢，從照片看去看似「跳海」、「跳樓」。
讓市民更感不安的是藝術品中所用的工藝竹棚，線民表示竹棚承托著正在跳高的運動員，剛好藝術品中的姿勢是正向後彎著腰，乍看之下就好像運動員「被萬箭穿心」，也「好像瞓針床」，讓線民都表示「很嚇人」、「不吉利」，希望展品能夠移去別的地方或早早完結。有線民更稱看似睡在海上的大型藝術品「KAWS」，「已經不吉利」，全因「看似一句海上浮屍」，但這次的藝術品令其更為不安。
線民亦補充，其實香港街上出現不同的大型藝術品，能夠顯示香港對藝術的關注度變高，設置藝術品供市民觀賞是件好事，但有時候藝術品的呈現方式，如擺放的位置則需要多一點的觀察和量度，以避免影響藝術品的觀感。
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文章授權轉載自《香港01》
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