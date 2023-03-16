「牛肉捲」竟豬肉成份最多？陸平價牛羊肉玄機：時有狐狸肉冒充

食安問題向來受到關注，近日，北京有市民在超市被一款低價牛肉捲的促銷吸引，但仔細查看產品標籤才發現，其配料表首位竟是豬肉。不但如此，據陸媒走訪調查，配料中有其他肉源的「調理肉片」、「複合肉片」並不少見，甚至近年時有以鴨肉、狐狸肉等肉源冒充牛羊肉片的案例發生。知情人士透露，其實在2020年前，市面上約有七成牛羊肉片為含有其他肉源的複合肉片，部分商家更未如實標註產品成分。

據《新京報》報道，近日，北京市民崔先生日前逛超市發現該款由江西味悅食品有限公司生產的「蒙夏牧場涮鍋牛肉捲」，其500克原價32元（人民幣．下同），會員價29.9元。不過其產品類型標註為預製調理肉製品（速凍、生製品、非即食），配料表顯示成分依次是豬肉、牛肉、牛脂肪、生活飲用水、食品添加劑等。

對此崔先生質疑有詐欺成份，認為加水、加食品添加劑可以理解，但產品名標著牛肉捲，主要成分卻是豬肉，「這不是騙人嗎？」據悉，產品包裝背面注有「複合調理」字樣，但包裝正面無「調理肉」或「複合肉」等提示。

事件並非孤例，另一款標稱鄭州宇全食品有限公司生產的「巴圖布琳羔羊複合涮肉片」，配料表首位也是豬肉（含油脂），其次才是羊肉（含油脂）、生活飲用水、食用鹽、食品添加劑等。

對於是否違規，江西味悅食品有限公司相關負責人3月8日回應內媒時稱，產品標籤符合標準，名稱中有「涮鍋」提示，未直接寫「牛肉捲」。雖然配料表的首位是豬肉，但只代表豬肉有一定含量，添加豬肉的目的，是想降低價格，加上部分消費者不喜歡純牛羊肉的腥味。而公司產品也有純牛肉的，價格並不同，成分會根據消費者需求來定。

鄭州宇全食品有限公司相關負責人也表示商品文字信息和成分均經過第三方檢測，符合食品安全法。之所以未標出肉的具體含量，是因兩種肉混在一起打卷時不能十分精確地標註百分比，並提到加豬肉成分的肉捲是針對某一類消費人群，「純牛羊肉片一斤要賣到七八十元」。

不過華北某速凍食品企業負責人石女士表示，如果標稱「牛（羊）肉捲」，產品中牛（羊）肉含量卻小於豬肉，又未在名稱中或顯著位置提示「複合」、「調理」，即使不違反食品安全法等規定，也有可能違反廣告法，涉嫌虛假宣傳、誤導消費者。

有業內人士透露，調理牛羊肉片之所以價錢如此低廉，主要是因為肉源多採用低價進口碎肉邊角料，其品質遜於原切牛羊肉片，多銷往工地食堂，肥牛飯、麻辣燙等低端餐飲渠道，但為滿足不同購買力的消費需求，近年商超定制產品亦開始增多。

知情人士表示，在2020年前，市面上約有七成牛羊肉片是含有其他肉源的複合肉片，且有部分商家未如實標註產品成分，但目前這類複合牛羊肉片市場佔比已降至不足兩成。

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文章授權轉載自《香港01》