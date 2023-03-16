她到香港迪士尼遇1事慘叫 大罵「竟定點投放這東西」

香港迪士尼是遊客必到景點之一，但有內地女旅客於小紅書發文感嘆「在港迪崩潰了」 ── 原來她在香港迪士尼遊玩時，其「包包（手袋）」被小鳥大便擊中，令她相當傷心，直指「強烈譴責！」。帖文引來內地網民熱議，笑言「童話世界的小鳥就是不一樣」、「小鳥：命中+1」；也有網民遇過同樣經歷，「媽耶，崩潰plus」、「那裏的麻雀好囂張！」。

該內地女於小紅書以「內地遊客在港迪崩潰了」為題發文，講述她在香港迪士尼遊玩感受，認為「香港迪士尼早上好，除了隨地大便的小鳥」，並崩潰表示：「怎麼童話世界的小鳥會定點投送大便在遊客的包包上啊！強烈譴責！」

從樓主上載圖片見到，其粉紅色手袋上，有一大團呈深啡色污漬，估計就是樓主口中的小鳥大便。內地女旅客在小紅書講述在香港迪士尼遊玩時，手袋被小鳥的大便擊中。

帖文引起內地網民熱議，打趣說「你是被選中的白雪公主」、「哈哈哈哈哈怎麼會這樣！」、「看來童話世界的小鳥就是不一樣哈哈哈」、「童話世界的小鳥：快樂+1」、「小鳥：命中+1」。也有網民稱遇過同樣經歷，「媽耶，崩潰plus」、「那裏的麻雀好囂張」。

內地女旅客在小紅書講述在香港迪士尼遊玩時，手袋被小鳥的大便擊中。（小紅書圖片）

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文章授權轉載自《香港01》