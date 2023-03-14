旁聽12年發3篇科研論文！勵志腦癱男拒認命 即將「博士」畢業

近日，大陸甘肅蘭州大學數學與統計學院的博士旁聽生謝炎廷吸引輿論注意，事緣患上腦癱的他，既無法像正常人一樣字正腔圓地說話，也無法輕鬆地行動：走路時身體會不由自主往左傾斜，右腳跟不能著地，胳膊無法正常擺動。但就是在這樣的條件下，他從2011年到蘭州大學做本科旁聽生，從2015年開始做研究生旁聽生，完成包含3篇SCI論文在內的近10篇科研成果、蘭州大學榮譽研究生稱號等，現時更即將「博士」畢業，把94頁的論文初稿提交給了導師，等待畢業答辯。

由於腦癱的關係，謝炎廷說每一個字都只能遲緩、含糊地完成，故平時他沉默寡言。同時，由於兩隻手臂幾乎失去了功能，他的手指會不自覺地糾纏到一起，連用杯子喝水都是件難事。至於學習方面，他也從未接受過來自學校的系統教育，只能在家中自學，由父母和爺爺充當老師。

謝炎廷還在老師帶領下參加了數次全國組合數學與圖論大會，令半個圖論圈的人都認識他，這也令謝炎廷驕傲不已。圖／取自紅星新聞

可是，一談到數學、談到他所研究的圖論，他就會興奮不已。從2011年到蘭大旁聽開始，謝炎廷幾乎每日都如一個正常學生般地做科研，讀、寫論文，即使只能用一根手指戳鍵盤打字，學習更加困難也在所不辭，「別人打字用兩隻手，我只有用一根手指。別人能用紙筆來書寫，我只能亂塗亂畫」。

最後，在做旁聽生的十幾年內，謝炎廷以第一作者身份發表了3篇SCI論文，以及數篇與導師和同門合作的文章，且皆以英文寫成。他還在老師帶領下參加了數次全國組合數學與圖論大會，，令半個圖論圈的人都認識他，這也令謝炎廷驕傲不已。新年期間，他還投了一篇論文給頂級期刊《圖論》雜誌，目前正在審稿中。

數學，謝炎廷而言除了為他帶來許多精神財富，更助他得以融入社會。在人生的前19年，他大部分歲月都在家中，只能和家人接觸。而在蘭大校園，謝炎廷卻小有名氣，連留學生、校門口的保安都認識他，知道他在讀「博士」，同時也收穫不少深厚的友情，參與許多集體活動。在2019年9月大學的110周年校慶晚會上，謝炎廷還登台從校長手中接過榮譽研究生「證書」。當晚，他在朋友圈感嘆：「世界上的大學有千所萬所，最好的是接納我的大學！」

美中不足的是，由於沒有學籍，謝炎廷很可能拿不到博士學位證書，只能以旁聽生的身份畢業。不過謝對此想得很開，即使有失落感，但無論拿到學位證與否，都不會阻止他在科研路上走下去，「我希望人們提起我的名字，想到的不是我是個殘疾人，而是我的圖論，我的數學成就」。

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文章授權轉載自《香港01》