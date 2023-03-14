停車場撞鬼？機車這一幕激似長髮貞子 網驚魂：真被嚇死

「好玩不玩，玩這些？」近日網上流傳兩張停車場驚魂照片，有網民經過一個停車場時，驚見遠處有恐怖電影中會出現的「貞子」，嚇得他三魂不見七魄，定一定神走近察看，始發現是一場誤會。原來有機車車主為「愛車」蓋上白布，同時揭起了座位的儲物箱蓋，令機車形態甚似貞子。

有網民於FB群組「車cam X（香港群組）」貼出照片，機車座位的儲物箱蓋打開後，確實會讓人錯看成長髮披臉的女子，加上車身蓋有白布，令人很易聯想為貞子。樓主也嚇到不禁爆粗，「真被你嚇X死」，不過他未有說明拍攝地點。

原來是有機車車主為「愛車」蓋上白布，同時揭起了座位蓋，令機車形態甚似貞子。圖／取自FB群組「車cam X（香港群組）」

帖文引起熱議，不少網民都嚇一嚇，高呼「遠看真怕驚地」、「如果我走過在遠處望一望真嚇到」、「轉角望一下真會嚇一跳」、「第一眼看真的挺像」、「原來自己有老花」。

有網民風趣地留言道，「有點矮」、「小孩版，幫幫忙卡住了」、「估計在擋風玻璃爬出來，怎麼知道卡著」、「把命還來……」、「女兒來了啊，不要放過他」、「好生猛」、「之後架車突然退後」，有人說「那你還不行過去幫他整回來好！」。

原來是有機車車主為「愛車」蓋上白布，同時揭起了座位蓋，令機車形態甚似貞子。圖／取自FB群組「車cam X（香港群組）」

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文章授權轉載自《香港01》