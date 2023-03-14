打工仔戴名貴錶有3大後果？ 麥當勞經理戴近80萬勞力士被嘲

女士愛名牌手袋、男士愛名貴手錶，似乎是必然的「定律」，奢侈品也成為了打工仔努力工作的目標之一。最近有網民在社交媒體上貼出一張照片，圖中一位麥當勞職員疑戴上一只勞力士「黑熊貓」迪通拿（Daytona）上班，該網民評論道「現在做麥當勞都可以戴勞力士？」意指員工薪金與手錶價錢不成正比，更有網民在討論區上提到打工仔戴名錶上班隨時有3大後果，帖子引起熱議！

勞力士是名貴手錶品牌的代名詞之一，也往往被人聯想成事業有成的象徵，熱門款式在炒賣市場中長期有價有市，有人也用買勞力士當作保值儲錢的方法。最近在Facebook社團「好fashion呀你」上有網民發帖，帖中附上了一張麥當勞經理正在上班的照片，而樓主圈出重點，放大了經理佩戴在左手手腕上的勞力士迪通拿手錶，評論「現在做麥當勞也可以戴勞力士？」暗指在麥當勞工作的人工追不上錶價。

據相片判斷，該只勞力士迪通拿手錶的型號應為116500LN，也是俗稱的「黑熊貓」、「黑迪」，官方正價為$115,500（港元，約45萬元台幣），不過！勞力士的正價手錶向來都只是傳說，屬可遇不可求，迪通拿也是錶迷追捧的熱門款式之一，經理所佩戴的手錶市場炒價約為$200,000左右（港元，約78萬元台幣），視乎年份和使用狀況。

然而連登討論區（香港的網路論壇）上也有相關的討論，網民以「戴勞力士上班正一onx」為題發帖，指出除非是老闆等級，否則中低層的打工仔「戴勞」返工只有2大後果，分別是：

1.「告訴別人你賺很多，但你職稱和grade大家都已經知道你賺多少，沒意思也不能騙」；

2.「告訴別人你工作以外找很多錢e.g.可能家裡有錢，那就是本身也有錢，工可以懶懶閒無心做」；

3.「你老闆看到你這麼有錢，也不用怎麼加你工資了，不如留給d有需要的同事。」

帖子後來引起大量討論，也引來很多網民反擊，直斥樓主思想守舊，表示「樓主是不是覺得戴勞力士要很有錢？」、「十萬八萬表都這麼葡萄？」、「也是一個月糧到幾個月糧姐，有多麼厲害」、「貧窮會限制思想原來是真」、「撈不是真要很有錢才有只的」。除此之外，網民指對於經理戴勞力士上班一事，也不應以有色眼光看待，職業、薪金與戴什麼錶沒有全然的關係，反嘲樓主「你打工就為開飯，人地打工就為過日晨」、「吃麥當勞笑人做麥當勞，扯平～」。

延伸閱讀：

勞力士Rolex首推官方認證二手錶！附3大方式原價買勞力士平近2萬港元

打工仔升職是辦公室一大「騙局」？網民提3大原因力證:不升好過升

文章授權轉載自《香港01》