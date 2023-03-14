人妻外地工作託閨蜜「監督老公」！她遠端驚見偷腥畫面 崩潰回家捉姦

誰能想到最信任的閨蜜及丈夫會偷情背叛自己？中國大陸1名人妻因為要到外地工作，放心不下丈夫和5歲的兒子，於是請「信得過」的閨蜜幫忙照看，沒想到她竟透過家中監視器見到丈夫與閨蜜偷情的畫面！原來閨蜜竟把丈夫「照顧到床上去」，於是她怒不可遏地衝回家中捉姦。事件引來熱議，不少網友支持人妻做法，但也有網友懷疑事件真偽。

綜合大陸媒體報導，1名35歲的女子早年間聽從父母安排，嫁給1名「三普男」，即家境、收入、長相都普普通通的男子，並於5年前生下1個兒子。然而婚後生活有許多問題，丈夫不願腳踏實地工作，總想靠投資賺錢卻總是失敗告終，為了維持生計，人妻只好重返職場。半年前，人妻被公司調到外地工作，由於擔心老公「粗心大意」未能好好照顧孩子，便拜託信任的好閨蜜多多幫忙。

日前她工作時，手機突然跳出家中監視器畫面，那是她剛生產完請陪月員照顧孩子時安裝的，後來「孩子大了，不用月嫂了，我們就把遠端給忘了」。原來近日兒子玩丈夫手機時意外啟動了監視器軟件，沒想到卻看到令她脊背發麻的一幕——好閨蜜穿著她的睡衣從主臥房走出來。

人妻轉換著不同監視器觀察，發現丈夫與閨蜜舉止親暱，丈夫甚至對閨蜜說「等財產都弄到手就離婚」，而閨蜜把兒子抱在懷裡迫他「叫媽」。兒子連聲拒絕，甚至稱呼對方為「壞女人」，卻遭丈夫怒罵。

人妻心痛不已，惱恨自己引狼入室，閨蜜竟與丈夫勾搭上，又令兒子受苦。她痛定思痛，保存證據，衝回家中捉姦，並堅決與丈夫離婚，表示「爛婚姻和爛男人我都可以不要，但我得帶走兒子，還要讓他們知道，背叛是要付出代價的」。

事件引起網友熱烈討論，有不少人在微博上轉載相關消息並支持人妻，然而，也有網友認為事件過於巧合，對真實性有所保留。記者翻查資料，發現文章最初是由某個大陸創作帳號刊登，並非有公信力帳戶及平台，也有網民留言質疑真偽，懷疑是創作文。