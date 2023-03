人妻外地工作託閨蜜「監督老公」！她遠端驚見偷腥畫面 崩潰回家捉姦

馬來西亞華裔演員楊紫瓊(Michelle)憑《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once/媽的多重宇宙/天馬行空),於第95屆奧斯卡金像獎中大熱奪得最佳女主角,成為首位華人演員獲得最佳女主角獎,改寫影壇歷史。消息一出即引來大陸網友關注...

2023-03-13 17:47